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2動作「比爬樓梯更傷膝蓋」！　醫：得承受8倍重量

▲樓梯。（圖／CFP）

▲許多人認為爬樓梯很傷膝蓋，但醫師李薇表示，蹲、跪更傷。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣預計於2025年將邁入超高齡化社會，長者健康問題也成為關注焦點，不只慢性病、肌少症，膝蓋退化也讓許多人痛苦不已，甚至開始抗拒爬樓梯，認為很傷膝蓋。不過，復健科醫師李薇指出，其實「蹲姿」和「跪坐」的傷害更大，膝蓋得承受8倍的體重。她強調，很多人因肌少症而行動力下滑，也很容易加速關節退化。

李薇醫師在健康零距離節目中談到，「其實蹲跟跪對膝蓋的壓力傷害比走樓梯還要大！」因蹲和跪姿，膝蓋得承受8倍的體重，特別是年紀大的人，隨著膠原蛋白流失、周邊的軟組織開始變硬了，關節靈活度和彈性變差，想蹲也蹲不下去。

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李薇接著說明，半月軟骨為膝蓋中很重要的構造，有別於其他軟骨，它被稱為「纖維軟骨」能避震，雖然質地很硬但一旦受傷了就很難再生，而常常採取蹲與跪姿者，等於直接把壓力放在半月軟骨上。

▲樓梯,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蹲姿與跪坐讓膝蓋承受8倍身體重量。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

營養師李立慈補充，葡萄糖胺、膠原蛋白都可用來補軟骨，而肌肉則是靠攝取蛋白質，另也可額外補充維生素C、D，有助於骨骼、關節更有效地吸收營養素。想要補充維生素C，她推薦可靠吃水果、維生素D則可每天曬太陽20分鐘，若曬不到太陽，則可從食物鮭魚、乾香菇和蛋黃中獲取。

至於葡萄糖胺則無法從天然食材中找到，李立慈表示，都是靠額外補充，因此人體才會如此缺乏，可吃保健食品補充；而膠原蛋白雖可從豬腳、魚皮等食物中吃到，但含量不多，同時也可能吃進其他油脂，應適量食用。

事實上，骨科醫師楊鯉魁曾指出，上樓梯可以鍛鍊肌肉力量，可視為好的運動，但下樓梯「幾乎是所有人都需要避免的」，因膝關節必須承受體重4～8倍的重量，較容易誘發退化性關節炎。若非得要下樓梯，建議可採取「側著走」，以減少關節壓力。

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關鍵字： 健康百科 復健科醫師李薇 爬樓梯 膝蓋 退化 肌少症 半月軟骨

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