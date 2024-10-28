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打手槍射出血「4原因」！醫：蠻多人遇到　超過1個月小心

紗布,血跡。（圖／Pixabay）

▲DIY、愛愛次數太頻繁而射出血，大多會自行恢復。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

打手槍是抒解性慾，同時調解身心的健康性行為，但你曾在DIY時驚見「精液裡有血」嗎？不禁擔心是否需要就醫。對此，泌尿科醫師王建勝指出，血精大多數情況都屬良性，會自行痊癒，一般而言不會超過1個月，其與太頻繁、太激烈、太久沒射精或是有感染問題有關，一旦超過1個月或合併排尿不適、頻尿或尿尿會痛、尿出血等即建議別拖了。

DIY時射出血、但不會痛，需要看醫生嗎？王建勝醫師坦言，血精是蠻多人都會遇到的問題，特別是性生活仍活躍的40歲以下男性，血精大多數都是良性的，會自己好。至於發生原因，不外乎與自慰太多次／性生活太頻繁、射精太激烈、太久沒射精或是本身存在感染問題有關。

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上廁所,小便斗,排尿。（圖／記者簡仲豪攝）

▲當血精合併排尿不適、疼痛或是頻尿等症狀，應盡快就醫。（示意圖／本報資料照）

王建勝表示，如果是自慰太多次或愛愛太頻繁而釀成血精，大部分都是「自限性的」會自行恢復，一般而言不會超過1個月，若1個月後仍存在，建議就醫。再者，若合併出現尿尿不舒服、頻尿或是排尿會痛、尿尿流血，應盡快就醫。

被問到「為什麼很久沒射會流血？」王建勝說明，因為存放太久了，「有時候東西放得太久後，攝護腺或是儲精囊裡面會結石，或是儲精囊裡面會有太過腫脹的問題，當很腫脹的儲精囊突然消氣時，它的微血管很可能會破掉，破掉之後就會產生血精。」

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