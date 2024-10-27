大谷翔平盜壘左肩受傷！醫分析「受傷情況」推測仍可出賽

▲大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

道奇27日（台灣時間）與洋基展開G2對戰，大谷翔平滑壘疑似傷到左肩，賽後總教練表示是「左肩半脫位」，外界也持續關注之後出賽情況。對此，醫師指出，從他盜壘的影片來看，主要是動力鏈失調，會造成關節錯位，必須把錯位的地方恢復，如果還要上場，就需要使用肌貼和白貼固定，不然一般軟組織受傷，需要休息3~6周。

道奇27日（台灣時間）與洋基展開G2對戰，大谷翔平擔任先發首棒指定打擊，7局下保送上壘後，在世界大賽首次嘗試盜壘，但滑壘疑似傷到左肩，由訓練員攙扶左手退場。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後記者會也透露，大谷的傷勢是左肩膀半脫位（subluxation）。

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嘉義長庚醫院復健科教授級主治醫師許宏志受訪時指出，從影片可以看到，大谷翔平盜壘的時候，是用左手撐地面，一般來說，手腕會有兩個掌根，分別在大拇指和小指，兩個掌根支撐力是夠的，但影片中的大谷翔平是用大拇指著地，因此出現力量不平均，過多力量會傳到手肘，最後會傳到肩膀，因此形成動力鏈失調，會造成關節錯位。

許宏志說，肩膀的圓球是在碗裡面滾動的，受到力量的時候，球會跑到邊緣，這時候原來的軸心就會跑掉，進而產生新的運動軸心，卡住的地方是新的受力點，會把對側組織撐開，這時候就會造成錯位，但錯位的狀況下，活動可以的，不過夾到那個受力點就會很痛，運動效率也會因此變差。

在治療上，首先就是要把錯位的地方恢復，把夾擊點解開，就會回到正確軸心，受傷組織要貼肌貼，也要使用三角巾固定，但一般來說，軟組織受傷需要3~6周的恢復期，運動員如果還是要上場，就要用肌貼和白貼固定，且要貼緊一點。