衛福部放寬捐血限制「男男性行為仍禁止」　疾管署揭重啟討論進度

▲男男性行為捐血仍未開放，資料照。（圖／記者林敬旻攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部預告《捐血者健康標準》修正草案，提出捐血年齡上下限放寬等調整，至於男男間性行為者則仍列為禁止捐血對象。疾病管制署表示，調整男性間性行為捐血限制案在今年2/1有提出討論，考量前次推動經驗，還需以更周延、審慎方式綜合評估，會於今年底前舉辦2場座談會搜集各界意見、凝聚共識，再提報至愛滋防治及感染者權益保障會、國血國用諮議會等進行討論。

衛福部食藥署曾經在2018年預告修正捐血者健康標準，針對男男間性行為捐血禁令擬放寬至「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」但後續收到許多反彈且意見分歧，最後被緊急喊卡。

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今年再度預告修正草案，食藥署考量該標準施行近20年未修，國際間包含WHO與世界各國都有陸續調整捐血條件，國內則需考量擴大捐血來源、因應高齡化社會、符合國際趨勢等，放寬或調整捐血者年齡上限、體重及體溫規定；另增訂蟲媒、食媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術及服用抗凝血藥物之應暫緩捐血或不得捐血之情形。

相關草案內容仍然將男性間性行為列為不得捐血項目之一。疾管署副署長羅一鈞表示，國內在去（2023）年本國籍愛滋感染者新通報確診人數降至 940 人， 已達2019年衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會決議「愛滋感染者新通報確診人數降至 1,000 人以下」的重啟評估時機。

羅一鈞指出，今年2月1日已將調整男性間性行為捐血限制案提報至保障會-政策暨臨床檢驗組會議討論，會中決議鑒於前次推動調整經驗，調整男性間性行為者捐血限制不僅只是醫學與科學議題，亦須考量各利益關係人之意見，需以更周延、審慎方式綜合評估。

依據前述決議，疾管署委託學術專業團體於今年年底前辦理至少2場座談會，其中第1場次已於9月7日辦理完畢、第 2 場次預計於 11 月 9日辦理， 藉此邀集相關單位、領域之專家學者及民間團體等充分討論與表達意見或建議，以廣納綜整各界意見。

羅一鈞表示，疾管署將參考座談會各界意見，併同國內外相關文獻、研究、疫情等科學實證資料，再提報至保障會，請委員及專家學者們綜合討論與評估，再依決議進行後續相關行政程序，包括提報至「衛生福利部國血國用諮議會」討論等，以期形成社會共識後，於確保血品安全為首要考量之前提下，尊重及平衡捐血者與受血者之權益。