不只咖啡甜食！胃酸逆流少吃「8種食物」　還會惡化潰瘍

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▲許多人都有胃食道逆流的問題，8種食物要少吃。（示意圖／123RF）

圖、文／潮健康

緩解消化性潰瘍「少即是多」！患者必做2大飲食調整

若不幸罹患「消化性潰瘍」疾病，避開不該吃的地雷食物，比起特地吃護胃食物來得重要？嫚嫚營養師於社群貼文說明，一般而言消化性潰瘍係指「胃潰瘍」或「十二指腸潰瘍」；潰瘍則為「黏膜上的傷口」之意，若發生消化性潰瘍，代表胃部或十二指腸的黏膜可能有所受損。

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嫚嫚營養師指出，消化性潰瘍常見的主要發病原因有二：其一為胃部感染「幽門螺旋桿菌」；其二則是長期使用非類固醇抗發炎藥物（NSAID），常見的消炎止痛藥如阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）皆屬此類。至於消化性潰瘍期間，飲食的調整概念主要可分為2大部分：

1.降低刺激來源。包含減少胃酸分泌的刺激，以及避免質地太粗硬、或是刺激性太強的食物，引起直接刺激。

2.幫助傷口修復。飲食需要均衡並攝取足夠的營養。

胃潰瘍、胃食道逆流患者必懂！ 營養師：「8大地雷飲食」要少吃

嫚嫚營養師進一步說明，容易導致胃部刺激、造成不適感的8大飲食種類如下，建議消化性潰瘍患者盡量避免：

1.酒精。容易使胃酸分泌、刺激黏膜組織。

2.辛辣食物。直接劇烈刺激潰瘍處，引起身體負擔。

3.高油高糖食物。如油炸物、全脂乳製品、糕餅、甜點等，容易延緩胃排空或增加胃酸分泌。

4.碳酸飲料。如汽水、氣泡水、能量飲料等，容易導致脹氣，並刺激胃酸分泌引起不適。

5.含咖啡因飲食。飲料如咖啡、能量飲料；食物則有巧克力等。這些飲食同樣容易刺激胃酸分泌，也會使食道括約肌放鬆，加重胃食道逆流問題。

6.濃茶。含單寧酸，容易與胃酸或蛋白質形成不好消化的凝塊，引起不適。

7.生菜沙拉。比起煮熟的蔬菜更難消化，質地較為粗硬，容易增加負擔。

8.薄荷。舉凡天然薄荷製成的飲食，如薄荷茶；或加入薄荷風味的加工食品如口香糖，皆可能增加胃酸分泌，也會使食道括約肌放鬆，加重胃食道逆流問題。

以上建議除了消化性潰瘍的族群適用，對於有胃食道逆流的族群而言，也具有一定的參考價值。另外，嫚嫚營養師提醒民眾，如果經常有胃痛或是腸胃不適的狀況，建議盡早就醫檢查，避免疼痛感影響生活或日常飲食。

本文經授權轉自：潮健康《不只喝咖啡、吃甜食會胃食道逆流？ 營養師：「這8種食物」還會讓胃潰瘍惡化》

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