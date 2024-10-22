議員爆北市聯醫多項消安缺失！院方：不合格已改善

▲議員質疑北市聯醫多個院區防火區劃有缺失。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

屏東縣東港安泰醫院日前發生火警，造成9人喪命，讓醫院消防安全再度受到重視。台北市議員柳采葳今在質詢中指出，台北市立聯合醫院多個院區防火區劃有缺失；對此，北市聯醫回應，每年都會配合消防局進行消防安全設備安全檢查，若遇安全設備不合格隨即進行改善，截至今年9月底各院區皆合格申報且完成複查。

柳采葳提到，近5年台北市的醫院共發生22件火警，起火原因有16件是電氣因素，占了7成，其中北市聯醫今年也發生2起火警，分別4月10日陽明院區「地下1樓空調機房失火」、8月20日仁愛院區因「病房老舊管線鏽蝕漏水」造成電線短路起火。她強調，幾起火災都與電器故障有關，北市聯醫應該全面檢視機房及病房的電路安全。

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針對議員質疑，北市聯醫副總院長黃遵誠指出，近期因老舊管線漏水造成電線短路起火、廠商進行空調改善工程作業不慎造成火災等事件，本院隨即加強落實消防安全自主管理，全面檢視各樓層水管路情況，以及加強施工中工地督導，提升施工中消防安全，避免類此事件再發生。

黃遵誠強調，每年都有配合消防局進行消防安全設備安全檢查，若遇安全設備不合格隨即進行改善，截至今年9月底各院區皆合格申報且完成複查。