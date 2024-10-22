ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

議員爆北市聯醫多項消安缺失！院方：不合格已改善

▲▼東森捐負壓病房,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲議員質疑北市聯醫多個院區防火區劃有缺失。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

屏東縣東港安泰醫院日前發生火警，造成9人喪命，讓醫院消防安全再度受到重視。台北市議員柳采葳今在質詢中指出，台北市立聯合醫院多個院區防火區劃有缺失；對此，北市聯醫回應，每年都會配合消防局進行消防安全設備安全檢查，若遇安全設備不合格隨即進行改善，截至今年9月底各院區皆合格申報且完成複查。

柳采葳提到，近5年台北市的醫院共發生22件火警，起火原因有16件是電氣因素，占了7成，其中北市聯醫今年也發生2起火警，分別4月10日陽明院區「地下1樓空調機房失火」、8月20日仁愛院區因「病房老舊管線鏽蝕漏水」造成電線短路起火。她強調，幾起火災都與電器故障有關，北市聯醫應該全面檢視機房及病房的電路安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對議員質疑，北市聯醫副總院長黃遵誠指出，近期因老舊管線漏水造成電線短路起火、廠商進行空調改善工程作業不慎造成火災等事件，本院隨即加強落實消防安全自主管理，全面檢視各樓層水管路情況，以及加強施工中工地督導，提升施工中消防安全，避免類此事件再發生。

黃遵誠強調，每年都有配合消防局進行消防安全設備安全檢查，若遇安全設備不合格隨即進行改善，截至今年9月底各院區皆合格申報且完成複查。

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字： 北市聯醫 火災 失火

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

爸爸最近易怒又焦慮？醫示警6徵兆可能是「男性更年期」跡象

不受變色事件影響！流感疫苗上周95萬人接種　11月開放第2階段

【廣編】Nucleate Taiwan活動談AI與生物科技　專家揭示醫療保健的未來發展與挑戰

【廣編】別再忍了！醫曝舒緩胃食道逆流的快速解方

議員爆北市聯醫多項消安缺失！院方：不合格已改善

門診「一下子驗到4位」醫示警：有增加趨勢！　4主要症狀曝光

染腸病毒後「指甲脫落」！克沙奇A6型個案暴增　羅一鈞曝3大特徵

單車男「胯下一包」憂染怪病　醫警告：再拖恐壞死

腦中風年奪百萬命！留意8大危險因子「中3項就是高危險群」

讀者迴響

回到最上面