「百憂解」年底全球停產！國內9月早沒供應　食藥署：有5款替代藥

▲抗憂鬱藥物百憂解。（圖／藥師公會提供）

記者趙于婷／台北報導

40年抗憂鬱老藥「百憂解」將在2024年底全球停止生產，引發關注。對此，食藥署表示，國內已於今年9月起停止供應該款藥物，不過目前國內還有其他5款同成份、同含量的藥物可替代，已請相關替代藥品廠商視臨床需求增產補足缺口。

台灣禮來公司上午發出三點聲明說明，基於公司策略調整，決定於2024年底全球停止生產百憂解，台灣禮來已同步懇請醫療專業人員暫停處方百憂解（Prozac®）給予新患者，並依照專業臨床判斷協助病患處方合適的治療替代方案，已遵循相關規定向主管機關報備，以期將影響降至最低。

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食藥署副署長王德原表示，案內藥品主成分為Fluoxetine ，核准適應症為抑鬱症、暴食症、強迫症，藥品許可證持有者台灣禮來股份有限公司已在113年6月24日表示將停止供應，國內在9月起已停止供應，經查本品項112 年市占率約占15%，目前國內尚有其他同成分、同含量的口服劑型可供替代。

替代藥品包括中化裕民健康事業股份有限公司的禧濱膠囊20毫克；信東生技股份有限公司的信樂膠囊20毫克；健喬信元醫藥生技股份有限公司的解鬱膠囊20毫克；永信藥品工業股份有限公司的伏憂寧膠囊20毫克；鴻汶醫藥實業有限公司的安保福憂停膠囊20公絲。

健保署也表示，百憂解已經是全球上市近40年的老藥，過專利期的老藥退場，再由同品質但藥價相對低的學名藥接手，這是國際市場常態，專利期過後推廣使用學名藥，再將使用學名藥省下的藥費資源，挹注於救命新藥給付，以讓醫療資源有效運用。