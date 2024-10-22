13歲妹胸悶「12公分腫瘤壓心臟」！　醫：是罕見淋巴癌

▲少女一直覺得胸悶不適，檢查驚見巨大腫瘤壓迫心臟。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

花蓮一名13歲少女，長期感到胸悶不適掛急診，經醫師檢查後，竟發現她胸腔裡長了一顆超過12公分的腫瘤，確定罹患罕見的淋巴癌。由於壓迫著心臟，醫療團隊迅速為患者制定治療計畫，所幸這類腫瘤的治療主要是全身性的化療，並可能搭配放射線或干擾素治療，即有很大機會能完全緩解、恢復健康，妹妹不需再進一步接受腫瘤切除手術。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，縱膈腔的腫瘤常見的有胸腺瘤、胸腺癌、畸胎瘤和淋巴癌，多數為惡性。由於這顆腫瘤體積龐大、血流供應豐富，為了確定這顆腫瘤的性質，同時避免手術不慎可能引發的大量出血，醫療團隊採用微創單孔胸腔內視鏡進行切片手術，最終確診這名少女罹患T細胞淋巴癌。

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▲▼有顆12公分腫瘤壓迫少女心臟，確診T細胞淋巴癌；門諾醫院心臟外科主任黃振銘。（圖／門諾醫院提供）

黃振銘說明，引起淋巴癌的原因很多，包括基因、長期接觸化學物質或輻射、免疫系統功能低下以及病毒感染等。一般來說，淋巴癌的典型症狀包括無痛性淋巴結腫大、反覆發燒、夜間盜汗和體重減輕，但這名少女並未出現典型症狀，反而是因腫瘤壓迫心臟，才導致明顯的胸悶不適。

黃振銘提醒，大部分孩童或青少年的胸悶是因肌肉骨骼的問題所引起，尤其因課業壓力或運動引起的筋膜炎、肋軟骨炎較為常見。但胸悶也可能是器官疾病，臨床上常見原發性氣胸、縱膈腔氣腫等；另外少部分可能是先天性心臟疾病造成，不過像該名個案罹患淋巴癌是相對罕見。

黃振銘強調，胸悶在兒童和青少年中並不罕見，許多情況只是壓力、疲勞或姿勢不良所引發。當胸悶頻繁發作或症狀持續時，還是應該保有警覺心，才能早期發現，並積極治療。同時他也呼籲家長，別忽視任何持續性的身體不適，積極治療才能確保孩子健康成長。