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「冒煙的喬」進口美國肋排粉檢出致癌農藥！老牌調味醬也出包

10/22邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「冒煙的喬」從美國進口的「肋排風味調味粉」檢出致癌農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中知名美式餐廳「冒煙的喬」從美國進口的「肋排風味調味粉」檢出致癌農藥環氧乙烷；知名老牌「LEA & PERRINS」的「烏斯特醬汁」和「MCCORMICK」的調味料也檢出環氧乙烷；另有一批中國大陸進口的「山茶油」檢出污染物質超標。

「冒煙的喬餐飲股份有限公司」從美國進口的「調味粉（SP113 RIB RUB 5#）」檢出殘留農藥環氧乙烷4mg/kg，出口製造廠為美國庫克雪公司，總計226.8公斤全數退運或銷毀。

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「大漢酵素生物科技股份有限公司」從中國大陸進口的「山茶油」檢出縮水甘油脂肪酸酯1,117μg/kg，該產品出口製造商為湖南亞美茶油股份有限公司，總計225公斤全數退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000μg/kg 。

10/22邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「MCCORMICK」的調味料檢出環氧乙烷。

另「欣臨企業股份有限公司」從美國進口的「LEA & PERRINS」的「烏斯特醬汁」和「MCCORMICK」的調味料分別檢出環氧乙烷0.7mg/kg和0.1mg/kg，1,088.64公斤和1,101.60 公斤全數退運或銷毀。林金富表示，環氧乙烷標準為不得檢出，已經今年8月12日開始，針對美國進口調味醬採100%逐批查驗到明年2月11日止。

10/22邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「LEA & PERRINS」的「烏斯特醬汁」檢出環氧乙烷。

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關鍵字： 烏斯特醬汁 邊境查驗 MCCORMICK 冒煙的喬

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