黴漿菌抗藥性達7成！連兒童都用上二線藥　醫提診間「關鍵三問」

▲抗生素抗藥性問題日益嚴峻，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

抗生素被不當使用恐怕會面臨細菌抗藥性、無藥可用等問題，感染科醫師指出，國內醫學中心與區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升，比例最高增加至3倍；今年臨床觀察黴漿菌抗藥性嚴峻可達6~7成，連小朋友都得用上二線藥物。若經醫師評估需使用抗生素，要注意「四不一要」原則；另也提醒民眾透過「診間三問」來正確使用抗生素，避免抗藥性產生。

響應每年11月「世界抗生素認知週」，台北醫學大學附設醫院攜手衛生福利部疾病管制署、台灣感染症醫學會及台灣感染管制學會，舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，今日活動起跑，盼透過展覽提升全民對正確使用抗生素的認識，提醒民眾抗藥性的嚴重性。

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▲北醫附醫響應WHO抗生素認知衛教週，舉辦衛教巴士展覽。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署長莊人祥表示，抗藥性問題不僅在台灣，更是世界衛生組織(WHO)列為重大議題，恐怕會造成住院天數、醫療費用增加，更會威脅病人生命。為應對這一危機，行政院計劃自明年起投入2億元，力求在5年內達成人用抗生素減量使用5%及超級細菌CRAB感染率下降10%的目標。

根據最新的全球研究，每年有495萬人因為抗藥性細菌而喪命，至2035年平均壽命將因此縮短1.8年。北醫附醫感染科主任莊涵琄根據報告推估，如果抗藥性危機持續未能得到有效遏制，到了2050每年可能有超過3.3萬人因抗藥性感染而死亡，這將占台灣每年總死亡人數的約1/5， GDP也會下降2%-3.5%，經換算，台灣將財損3000億。

國內呼吸道相關疾病，近來黴漿菌尤其受到關注，莊涵琄指出，今年在兒科、成人科的黴漿菌感染，抗藥性嚴峻可達6~7成，得用上二線抗生素；一般門診的蜂窩性組織炎也遇到一線用藥效果越來越差，看起來抗藥性越來越生活化，遇到機會越來越高。進一步分析2014至2023年第1季醫學中心及區域醫院加護病房醫療照護相關感染株數與比率，抗藥性細菌比例最高增加至3倍。

▲醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例。（圖／北醫附醫提供）

很多人以為抗生素是消炎藥，台灣感染管制學會理事長王復德表示，包含抗生素、類固醇、止痛藥等都是消炎藥，其中只有抗生素是針對細菌性感染，用以殺菌，提醒民眾使用消炎藥一定要清楚自己吃的是哪一種。

王復德也提到，抗生素常見不適當行為包含「吃了怕副作用就停藥」，其實沒有吃完一個完整療程，恐怕會讓細菌產生抗藥性，另外還有「把抗生素分給別人吃」、「自行到外面藥局去買抗生素」都是錯誤的。

感染症醫學會理事長張峰義重申，抗生素有「四不一要」原則，包含「不」主動要求抗生素、「不」自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」隨便停藥，「要」遵守醫囑使用抗生素。

莊涵琄也提醒民眾在看診時，可以用「診間三問」與醫師進行有效溝通，可以詢問醫師這次開立的藥物當中「有沒有抗生素」；如果有，處方中的抗生素「應該服用幾天？」；最後則是「要小心什麼？」包含副作用、交互作用等應注意事項。

北醫附醫院長施俊明表示，該院長期致力於抗生素衛教，傳遞病人正確抗生素使用觀念，同時也推動臨床抗生素監測，嚴格審核抗生素處方，確保每一個抗生素處方都是必須且有效的。

此外，北醫附醫持續培訓醫護人員，強化醫療團隊在抗生素管理與感染控制方面的專業知識，讓每位病人都能獲得最適當的治療。期盼在醫療團隊與病人共同努力下，讓正確使用抗生素的觀念可以向下扎根。