死亡率多5倍！「老年衰弱症」中3症狀小心　醫：目前無治療方法

文／NOW健康 陳郁茹台北報導

醫院常見有些體格偏瘦的老年病患，看似健康尚能自我照顧，只是行動稍慢，有些竟會因泌尿道感染住院治療一週後，喪失走路能力只能臥床，生活不能自理需他人全程照顧，這就是典型的「老年衰弱症」。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主任葉孟奇說，臨床上發現，有「衰弱症」的老年人是不良健康後果的高危險群，往往需要較多的健康照護及社會資源使用，比起強健的老人死亡率甚至高達3至5倍。

高齡衰弱症非疾病！引發原因有多種

「老年衰弱症」不是疾病，而是個臨床表徵！葉孟奇說明，其代表老人家處於一個失衡的健康狀態，如果遭受外界壓力，會比正常老人更難以維持身體的恆定，進而導致後續的失能、跌倒、骨折、住院等不良健康結果的發生，不但會增加整體醫療花費也會加重家庭照顧者的負擔。

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葉孟奇指出，造成老年衰弱的原因是多重的，無法以單一問題來解釋，主要可分為內在及外在因子。內在因子例如老化、生理、心理狀態、多重慢性疾病、營養不良、生活習慣等；外在因子則包括社會、經濟、環境等。內在及外在因子會彼此交互作用，而誘發並促使衰弱的發生。

2001年國外學者曾提出5項衰弱臨床表徵，包含「無預期的明顯體重減輕、費力疲憊感、肌握力下降、行走速度變慢、體能活動度低」，若符合3項以上，即認為有衰弱症。研究顯示，衰弱的人在死亡率、住院率、跌倒率、日常生活及行動能力變差的比率等，皆比無衰弱的人高。因此衰弱被認為是失能前的重要表徵，且衰弱的等級越高，其改善的可能性越小，不良預後及死亡的風險也增高。

肌肉減少與高齡衰弱症有關 維持健康習慣是預防關鍵

目前有許多生理機轉被提出與「老年衰弱症」有關，葉孟奇表示，其中「肌肉減少症」被認為與「衰弱」有高度的相關。肌肉質量會隨著年齡增長而下降，不經常使用的肌肉減少的速度會更快，而肌肉質量與強度的衰退，容易影響步態和平衡，進而容易跌倒，造成行動能力下降，促使衰弱速度加速。

葉孟奇提到，許多急、慢性疾病及老化的相關狀況，也都會間接或直接誘發衰弱的產生；衰弱又會更進一步使疾病、肌肉質量及相關情況惡化，導致衰弱老人進入每況愈下的惡性循環。「老年衰弱症」目前尚無標準治療方法，最好是預防，是針對有衰弱傾向的老年人及早介入。

葉孟奇強調，目前最有效的方法是規律的運動或保持動態的生活型態！規律的運動或休閒身體活動，除了可以維持身體的功能之外，也能促進、維持或改善身體的協調與平衡功能，並且減緩「肌肉減少症」的惡化，減少跌倒的機會。同時加上適當的營養、控制慢性疾病、戒菸、保持開朗的心情及多參與社會的活動，如此多管齊下，才能減緩「老年衰弱症」的發生。

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