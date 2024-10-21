「台電福利社」存放逾期食品添加物！食藥署冰品製造稽查5家違規

▲食藥署進行113年食用冰塊及包裝冰品製造業專案稽查。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「113年食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案」結果，有5家違規，包括標示不符規定、存放逾期食品添加物。其中基隆市的「台電協和發電廠職工福利社」存放逾期食品添加物（黏稠劑），遭裁處6萬元。另台南市的「豐益冰品廠、定夏有限公司」都有產品標示違規。

食藥署表示，該稽查專案總計查核80家業者，部分業者登錄資訊及食品良好衛生規範準則（GHP）未完善，其中1家業者經衛生局複查後仍不合格，其餘皆已改正完成；查核101件產品外包裝標示，其中6件產品標示與規定不符，主要缺失為內容物成分未完全展開；另查獲1家業者未依規定投保產品責任險、1家業者存放1件逾期原料、1家業者未依規定辦理衛生管理人員核備。

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▲▼食藥署公布「113年食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案結果」。



違規店家包括基隆市的「台電協和發電廠職工福利社」存放逾期黏稠劑，有效期限為2024年4月25日，裁處6萬元；桃園市的「東昌製冰有限公司」未依照規定投保產品責任保險，裁處3萬元；台南市的「北方製冰有限公司」未依照規定設置衛生管理人員以及無法提供部分人員健檢資料，共裁處9萬元。

標示不符規定業者為台南市「豐益冰品廠」的三明治冰淇淋、漢堡冰淇淋（大/小）查獲成分標示違規和未標示過敏原等，裁處6萬元；而「定夏有限公司」的草莓優格冰淇淋、鐵觀音拿鐵冰淇淋、阿薩姆奶茶冰淇淋的成分標示違規，也未標示有效日期和保存條件，裁處5萬元。