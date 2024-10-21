肝內膽道結石折磨15歲女孩　經皮穿肝體外取石術緩解

▲少女罹膽道囊腫致肝內結石，黃圈為結石處。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

家住南部的15歲女孩在剛出生時即因膽道囊腫（先天膽道異常）導致肝內膽道結石，造成膽管反覆發炎，出現腹痛、嘔吐等症狀，相當難受，所幸輾轉赴衛福部南投醫院進行肝內膽管取石術，經4次治療和約3週時間，順利將結石移除，緩解造成發炎的危機。

南投醫院指出，肝內膽道結石意指位在肝臟裡面的膽管有結石產生，成因較複雜，當膽管狹窄、腫瘤、感染或與個人體質及飲食習慣皆可能導致，而在兒童較為少見：患者剛出生時就被診斷為肝臟內外均有先天性膽管擴大的第四性膽道囊腫，年僅3歲、12歲時就先後開了2次刀，將肝外膽道囊腫切除、重建肝管空腸吻合術，但因其肝內膽管擴大、易形成膽汁淤積，又出現肝內膽管結石。

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院方表示，女孩家長過去帶著孩子求助多間醫學中心，仍無法解決肝內膽道結石的困擾，甚至曾被建議可能需要進行肝臟移植，猶如晴天霹靂般的打擊，最後才透過介紹找到南投醫院醫師蔣咸嘉協助。

院方說明，目前肝內膽道結石主要治療方式，為手術治療或採取內視鏡逆行性膽胰管造影及取石手術(ERCP)處理，不過女孩的結石位置及身體狀況無法使用上述治療方式，使用藥物消炎及溶解結石也效果不彰，因此反覆發炎、不適；經蔣咸嘉評估後，進行「經皮穿肝膽道引流」及「經皮穿肝體外取石術」，藉由放射線透視引導下使用穿刺、導線及導管，經皮穿肝進入膽管，再藉用惠爾取石管（Hewer catheter）及取石網將結石取出。

南投醫院表示，膽結石的治療方式會依患者的年齡、結石大小、阻塞位置及膽道是否感染等狀況，討論後採取適合的治療方式，因此若出現症狀，建議需就診由專科醫師診療，採取合適的治療方式以保障健康。