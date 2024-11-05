你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

▲想要挑選安心又安全的高品質魚油，包括Omega-3含量和濃度之外，專家告訴我們「純淨」和「新鮮度」更是不可忽略的重要關鍵。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

市面上魚油百百種，不少人挑選魚油的時候會注意Omega-3含量和濃度，但近年海洋食安越來越受到重視，你知道要怎麼挑選安心又安全的高品質魚油嗎？民眾黃小姐提到，「我都有在吃魚油，但是沒有特別去挑選，主要就看哪一個牌子大就挑哪一個。我認為魚油來源安不安全很重要，因為會擔心是不是含有重金屬之類的，畢竟魚油每天要吃，當然還是會想要吃得更放心一點。」民眾楊小姐則表示，「我每天都有吃魚油的習慣，主要會看它的含量，另外我也會看它新不新鮮，但真的要問我該怎麼挑選，還真不知道該怎麼選才是比較正確的。」

▲桂格康研家阿拉斯加野生魚油膠囊，選用白令海峽單一魚種的野生鱈魚，同時採產地現做、2小時內冷壓萃取，堅持在每一項指標，都為消費者健康嚴格把關。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

▲佳格康研家阿拉斯加野生魚油，無腥味加上純淨品質透明度高，相較它牌顆粒小更容易補充。

想要挑選讓自己和家人安心的高品質魚油，包括Omega-3含量和濃度之外，還有哪些挑選魚油的指標小撇步呢？佳格科研中心博士李汶軒說，「挑選魚油的重點不只在含量，還要看型態和濃度。台灣TFDA(衛生福利部)跟美國國家學會都建議Omega-3每天要攝取1000到2000毫克。魚油來源也非常重要，一般市售的魚油多半來自南美洲，像是祕魯或智利的魚種，這些區域航線比較密集，比較容易會有重金屬或塑化劑汙染的情況發生。但像是北極海域、阿拉斯加白令海峽對於環境保護和規範是相當嚴格，受到美國政府跟MSC海洋永續的國際規範，選擇上才會更安心。同時還要提醒消費者，大家挑選魚油的時候很容易忽略新鮮度，就要看POV和TOTOX這2個數值，兩個指標的數值越低就表示它的氧化程度越低，也代表這個魚油的品質越新鮮。」

▲桂格健康國際科研中心李汶軒博士提到，團隊特別挑選85%高濃度的Omega-3，每一份魚油超過1200毫克的含量，並使用rTG型態，讓整個魚油的營養素更容易被吸收利用。

桂格康研家阿拉斯加野生魚油，選用阿拉斯加白令海峽單一魚種的野生鱈魚，同時採產地現做、2小時內冷壓萃取，堅持在每一項指標，都為消費者健康嚴格把關。桂格健康國際科研中心博士李汶軒補充，「桂格康研家特別挑選85%高濃度的Omega-3，每一份魚油超過1200毫克的含量，並使用rTG型態，讓整個魚油的營養素更容易被吸收利用。另外康研家使用AlaskOmega®專利魚油，除了IFOS的魚油認證之外，它也獲得了最受信賴的海洋永續發展驗證標準的MSC認證。」

▲康研家使用AlaskOmega®專利魚油，除了IFOS的認證之外，也獲得了最受信賴的海洋永續發展驗證標準的MSC認證。

桂格康研家「頂級野生魚油」，純淨品質，透明度高、沒有腥味，加上顆粒小更容易補充，同時採用PTP單顆包裝攜帶補充更便利，成為自己和家人日常保健神隊友。

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