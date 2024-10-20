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全台262班停課！腸病毒肆虐「近5年最嚴重」　醫曝6重症前兆快就醫

▲腸病毒。（圖／記者游瓊華攝）

▲疫情還在上下震盪，已連續數周就診破萬。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內腸病毒疫情持續，就診人數連續數周破萬，並在一周內導致全台有262班停課，創下近5年新高。對此，小兒科醫師巫漢盟指出，這次疫情反常，儘管已入秋，但疫情並未如預期的趨緩，預估這波疫情將在11月才會脫離流行期，提醒民眾若出現6大，應立即就醫。

小兒專科醫師巫漢盟在粉專《阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師》分享，腸病毒的主要傳染途徑是透過腸胃道，如飲食或水源，以及呼吸道，如飛沫、噴嚏和咳嗽。輕症狀包括發燒、手足口病、疱疹性咽峽炎及呼吸道和腸胃道症狀等。

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巫漢盟建議，當孩子出現輕症狀時，應在家休息並持續觀察，若病況嚴重，則要儘速送醫。此外，若家中有其他孩子，應做好隔離照護以防止病毒傳播。至於重症前兆，則包括嗜睡、肢體麻痺、肌躍型抽搐、嘔吐不止、未發燒時呼吸急促、心跳加速等。巫漢盟提醒，當孩子出現重症前兆時，應立即就醫，不可再等待。

巫漢盟表示，對抗腸病毒，除了要增強免疫力，還應保持充足的睡眠、均衡的飲食和適量的運動，平時更要注重個人衛生，例如勤洗手，因為酒精無法殺死腸病毒。消毒方式則是使用稀釋漂白水進行環境與物品消毒，並謹慎處理患者的糞便和分泌物，直至康復為止。

巫漢盟也呼籲，成人也應注意防範，因為成人感染腸病毒後的症狀可能比孩子更嚴重。因此，做好衛生管理是避免感染的重要關鍵。

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關鍵字： 腸病毒 疫情 預防措施 小兒科 健康

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