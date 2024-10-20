新北再增1例本土登革熱！是新莊區首例　感染源待釐清

▲新北市衛生局持續做登革熱防治。（圖／衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市新增1例本土登革熱病例，目前累計67例，其中新店區有37例、中和區29例、新莊區1例。新北市衛生局表示，目前疫調顯示個案潛伏期間主要於居住地及工作地活動，其中工作地曾有本市登革熱個案活動史，將進行病毒基因定序釐清可能感染源。

新北市衛生局疾病管制科科長王美華表示，該個案為新莊區40歲男性，10月14日出現發燒、肌肉痛、關節痛等症狀，就醫通報送驗後確診感染登革熱第二型病毒，症狀已緩解。

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衛生局長陳潤秋指出，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經調查主要於景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動而感染，由於山區是天然的孳生源，市府團隊除持續針對管制區域進行大規模噴消，同時透過空拍機檢視山區可能的隱性孳生源，並協同農林署、國防部後指部、海巡署、國產署等土地權管單位加強巡查清除，以降低病媒蚊密度。

陳潤秋說明，登革病毒會隨著感染者活動足跡而移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生，市府團隊會持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。