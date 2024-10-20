5旬男為愛「狂吞壯陽藥」！1個月後竟累垮…醫搖頭：很危險

▲王姓大叔迎來第二春，卻亂吃壯陽藥入院。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

藥不能亂吃！大陸杭州有一名50多歲王姓大叔，因為老伴很早就過世，孩子也長大成人，他開啟了第二春，但身體總感覺疲憊，因此網購各種「十全大補丸」壯陽藥，1個月過去情況卻沒有好轉，反而愈來愈糟。

據《星視頻》報導，王大叔的妻子走得早，孩子們如今都成家立業，而他也順利找到新的對象，女友對他照顧有加，只是他總感覺很累，白天頭昏眼花、晚上腰膝酸軟，有時還伴隨耳鳴，心想是因為一邊工作、一邊陪女友導致，讓身體有些吃不消。

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於是，王大叔打開購物軟體，訂購許多「十全大補丸」，從銷售量最好的補腎養腎丸，到鹿茸鹿血酒等10多種補品，全部買回家。然而經過1個月，他的生活沒有如虎添翼，整個人反而愈來愈疲憊，連起床的力氣都沒有，甚至出現噁心、食慾減退的症狀。

▲王大叔診斷出「藥物性肝損傷」。（示意圖／翻攝自photoAC）

女友察覺不對勁，立刻帶王大叔去醫院檢查，結果發現轉胺酶飆到1000以上，是正常人的20多倍，配合醫生做各項檢查，確診「藥物性肝損傷」。對此，醫生提醒，沒有在醫生指導下自行使用藥物，比藥物本身可導致的危害更嚴重、更危險。

消息一出，網友紛紛留言感嘆：「吃太多了」、「何必呢」、「揠苗助長，急於求成」、「不去檢查身體對症下藥，而是亂吃藥，很危險」、「快趕上肝炎了」。

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