「10月中門診景象」醫搖頭：真的傻眼！　勸別嗑小孩吃剩食物

▲已到10月中腸病毒仍肆虐，讓醫師直呼「真的是傻眼」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇昨（18）晚突然有感而發，「都已經10月中了，腸病毒還是肆虐，真的是傻眼。」並透露最近門診持續收治感染腸病毒的寶寶和小孩，有咽喉多處潰瘍的疱疹性咽峽炎，也有手腳、肛門出現紅斑疹和小水泡的手足口病。他示警家長們不要吃小孩吃剩的食物，否則也難逃中鏢。

顏俊宇醫師在粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》PO文分享診間日常，無奈腸病毒疫情未停歇，害得很多幼兒園和小學班級都因此受到影響而停課，「家長老師都一起大崩潰」。他指出，大部分孩子的病程是發燒2～3天，喉嚨破洞、喉嚨痛約5～7天，身體疹子約1～2週會慢慢消退。

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▲▼感染腸病毒恐引發疱疹性咽峽炎或手足口病。（圖／陳世璽醫師授權提供、ETtoday資料照）

然而要注意的是，孩子是否出現重症前兆。顏俊宇說，一旦出現嗜睡、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快，要立即送往急診。

顏俊宇接著表示，不過還好腸病毒感染絕大部分都是輕症，接受症狀治療就會慢慢康復。但他也提醒爸媽們不要吃「小孩吃剩的食物」，否則就算是大人也難逃被感染的命運。為了避免腸病毒纏身，他建議平時要注意個人衛生、多洗手，以及避免分食及共用餐具，學校最好要定時以500 ppm漂白水消毒，減少同學間群聚感染的風險。

疾管署15日公布，上週腸病毒就診人次約1.6萬，雖然連續2週下降，仍處流行期且為5年同期最高。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒預估11月中旬才會脫離流行期，提醒家長及教托育機構保持警覺。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。