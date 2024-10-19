不用一輩子吃藥！醫認證「吃飯不碰1物」　血壓就正常

▲不想吃一輩子的藥？名醫建議飲食少吃一餐點就能輕鬆降血壓。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

許多人知道控制血壓的重要性，但仍有不少人擔心長期服藥。心臟內科醫師洪惠風指出，透過改變生活習慣，特別是飲食方面，例如減少鈉的攝取，就可以有效控制血壓，戒掉喝湯的習慣就是一個很好的例子，因為湯品通常含鈉量較高。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，許多高血壓患者對於長期服藥感到憂慮，然而只要透過調整飲食和生活習慣，許多人就可以有效控制血壓，「其實患者未必需要一輩子吃藥控制血壓」，大部分的患者都有機會擺脫藥物的束縛。

洪惠風指出，要透過飲食控制血壓，減少鹽分的攝取是最直接有效的方式。他強調：「湯其實就是一碗鹽水」，因此戒掉喝湯、沾醬料的習慣，就能大幅降低鈉的攝取量。高血壓不只靠吃藥，生活習慣也很重要，有人減了10公斤，血壓就降下來，還有些人保持好心情，對控制血壓也很有幫助。

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對此，洪惠風比喻高血壓就像一輛高速行駛的車子，如果我們不改變駕駛習慣，也就是不調整生活方式和飲食，那麼發生「意外」的風險就會一直存在。因此，高血壓患者通常需要長期依賴服藥來控制血壓降低風險。



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