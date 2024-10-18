混血女大生赴日探親　回台竟「右肺白一片」！1元凶併發壞死性肺炎

▲台日混血女大生赴日探親後感染嚴重黴漿菌肺炎。（圖／台中醫院）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名22歲台日混血女大生，今年暑假到日本探望爺爺奶奶，在返台後出現持續不退的低燒和乾咳症狀。在經過一周的就診和服藥後，病情未見好轉，反而進一步出現呼吸急促、食慾減退和痰液難以咳出等問題。最後在家人陪同下，到台中醫院檢查，才發現右肺下方「一大片都白了」，確診為嚴重的黴漿菌肺炎。

台中醫院家醫科醫師張祐維指出，該名台日混血女大生赴日探親後，感染嚴重黴漿菌肺炎，雖然立即接受抗生素治療，但病情並未見改善，後續斷層掃描顯示出壞死性肺炎的徵象，必須進行更強的抗生素治療。經過一周的積極治療，病情才終於穩定，該女大生也順利出院。

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▲經過抗生素治療，女大生終於痊癒，胸部x光變得清澈不再霧濛濛。（圖／台中醫院）

事實上，黴漿菌肺炎有「行走的肺炎」之稱，通常好發於5歲以下的幼童和年長者，雖然感染力強，但併發症通常不會太嚴重，且通常治療5到7天就可以痊癒。然而，這名年輕的女大生確診黴漿菌肺炎後，竟出現壞死性肺炎的併發症，這在醫學上相當罕見。

張祐維強調，近期日夜溫差變大，門診中的黴漿菌肺炎感染患者顯著增加，較去年同期上升約3成，推測可能與口罩政策的放寬有關。此外，國人最愛旅遊的日本近日報導黴漿菌感染人數創下10年新高，且部分病例出現抗藥性的黴漿菌感染，提醒民眾如有乾咳或持續發燒等症狀，應盡早就醫，並告知醫師旅遊史，以免病情惡化，導致嚴重肺炎等併發症。