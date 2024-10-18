心情不好別喝酒！營養師推「3款食物」改善情緒又不怕變胖

▲當心情不好時，你會想吃什麼？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

心情不好時你會做什麼？很多人會透過「吃東西」來調整情緒，但是吃錯東西，可能會讓自己更煩躁，營養師張語希推薦「3款食物」，讓你保持好心情又不怕變胖！

張語希表示，想要提升心情，可以選擇食用一些富含維生素和礦物質的「水果」，如香蕉、藍莓和柑橘類。香蕉富含維生素B6，有助於增加大腦內的血清素水平，可以提升心情，而藍莓富含抗氧化劑，有助於減少壓力和提升情緒，另外，柑橘類富含維生素C，有助於減少壓力激素皮質醇的水平。

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▲營養師張語希推薦「3款」食物，讓你保持好心情又不怕變胖。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



很多人心情不好時會喝酒，但張語希建議大家，選擇能提供必需營養素和舒緩作用的飲品來改善情緒，並且不含酒精，才不會帶來酒精的負面影響，像是草本茶、鮮榨果汁和溫牛奶，其中「草本茶」可以試試洋甘菊茶、薄荷茶、洛神花茶，可以幫助放鬆、緩解焦慮，而「鮮榨果汁」可以選擇富含維生素C的柳橙汁和石榴汁。

至於為什麼吃甜食會讓心情變好？張語希解釋，甜食中的糖分能迅速提升血糖水平，刺激大腦釋放多巴胺和血清素，這些化學物質會帶來快樂和滿足感。然而，這種心情提升的效果通常是短暫的，可能只持續數分鐘到數小時，因為血糖水平會迅速下降，導致情緒波動。

張語希進一步指出，甜食的反效果包括血糖波動、體重增加和牙齒健康問題。血糖快速升高後會迅速下降，可能導致人們感到疲倦、煩躁和情緒低落。過多攝取甜食也會導致熱量過剩，進而增加體重。此外，高糖飲食也會增加蛀牙和牙齦疾病的風險。

對於一些人特別愛吃的高油高鹽食物，像是鹹酥雞，張語希認為，雖然這類食物能夠激活大腦的獎勵系統，釋放多巴胺，帶來滿足感，但反效果包括體重增加、心血管健康問題和腸胃不適。