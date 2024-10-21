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冰地瓜熱量砍半！她最推「1時間吃」　刮油剷肉拉超順

▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲冰過的地瓜會形成抗性澱粉，熱量減半、增加飽足感。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人工作忙碌、鮮少下廚，想要減肥，超商的烤地瓜、蒸地瓜是很棒的選擇。營養師張語希表示，地瓜不只軟糯好吃、方便取得又富含營養與飽足感，其中冰過的地瓜，會形成「抗性澱粉」，能控制血糖、調整血脂，降低人體吸收的熱量、增加飽足感。她大推「最佳食用時機」是早晨，上廁所會更加順暢，其次則是午餐或晚餐時段。

正妹營養師張語希在粉專PO文指出，地瓜的熱量會因大小及烹調的方式而有不同，一般中等大小的地瓜（150～200克），熱量約在130～180大卡，等同於七分滿白飯的熱量，因此若當餐有食用地瓜，白飯就得減量。她另也提到，黃金地瓜、紫芋地瓜和紅心地瓜的熱量差異不大，每100克約100～150大卡，但營養成分上有些許不同。

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張語希進一步說明，「冰地瓜」熱量會減半，這是因為地瓜經冷卻後，其中的澱粉會發生變化，形成抗性澱粉，這種澱粉屬於人體較難消化吸收的形式，類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，是幫助減重的神隊友，還能控制血糖、調整血脂，以及降低人體吸收的熱量。

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲早上吃地瓜，幫助排便更順暢。（示意圖／達志）

減肥吃地瓜也有最佳時間點！張語希說，最佳時機是早晨，有助於排便更加順暢；其次則是在午餐或晚餐的主食時間，而不是在睡前，因晚上若攝取過多碳水化合物，可能會妨礙減肥進程。因此她建議，在主食時間攝取地瓜是因它含有豐富纖維，有助於增強飽足感，不會過量進食，而除了蒸烤外，也可做成地瓜泥等不同口感的料理。

張語希也強調，雖然地瓜營養豐富，但因屬於澱粉類食物，因此糖尿病患者要控制份量，不要一次吃太多；另外，對於地瓜過敏者恐出現皮膚發紅、腫脹、呼吸困難等過敏症狀，應避免食用。

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