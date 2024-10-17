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站著工作比久坐健康？　最新研究打臉了

站著工作解決久坐問題？　研究示警：患心血管疾病風險增11%▲近年來站立式辦公桌被宣傳成可以解決久坐不動問題的方式。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

長時間坐著工作可能對健康帶來多方面的負面影響，像是導致脊椎不適、背痛、頸部僵硬等問題，因此近年來站立式辦公桌被宣傳為解決久坐不動問題的有效方式。然而最新研究顯示，這種做法不但無法解決問題，甚至可能增加靜脈曲張和血栓等健康風險。

根據外媒《衛報》的報導，近期雪梨大學的一項研究發現，每天站立超過兩個小時，可能會提高罹患深靜脈血栓和靜脈曲張的風險。該研究涉及超過8萬名英國成年人，研究顯示，長時間站立對心血管健康無法產生明顯改善，反而可能帶來血液循環和代謝問題，研究結果已發表在《國際流行病學期刊》。

研究團隊分析了英國生物銀行健康記錄資料庫中83,013名成年人的數據，這些參與者在研究開始時沒有心臟病，他們佩戴設備來追蹤活動狀況。結果顯示，站立超過兩小時後，每多站立30分鐘，患上心血管疾病的風險就會增加11%。此外，研究並未發現站立能減少中風、心臟衰竭或冠狀動脈心臟病的風險。

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雪梨大學醫學與健康學院的艾哈邁迪博士表示，長時間坐著或站立都會對健康造成負面影響，建議人們在日常生活中規律運動，「長時間站立並不能抵消久坐的生活方式，甚至可能對一些人的血液循環構成風險，增加循環系統疾病的風險」。

雪梨大學麥肯齊穿戴設備研究中心主任表示，對於那些長時間坐著的人來說，加入偶爾的活動和有規律的運動，可能是降低心血管疾病風險的更好方式。他建議人們可以在日常中定期休息、四處走動，或參加步行會議，以改善健康。

英國心臟基金會的高級心臟護理師麥可葛絲也強調，保持活動是降低風險的關鍵。她指出，儘管該研究顯示站立時間與心血管疾病風險並無關聯，但對某些人來說，長時間站立可能對循環健康帶來影響，適度的活動與運動依然是保持健康的重要方式。

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關鍵字： 健康 站立式辦公桌 心血管疾病 健康風險 研究

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