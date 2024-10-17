每9.9分鐘1對夫妻離婚！　「4大警訊」小心感情已生變

▲台灣平均每9.9分鐘就有一對夫妻離婚，相處過程中其實有許多情感警訊有跡可循。（示意圖／視覺中國）

文／心理師林萃芬

根據內政部戶政司最新統計，2023年臺灣共有53,071對夫妻離婚，平均每9.9分鐘就有1對婚姻走向終點，其中85.11%為兩願離婚。這些數據揭示出，現代夫妻面對感情問題時，越來越多選擇透過法律程序來解決。此外，伴侶在日常生活中，可能會忽略許多早期的情感警訊，這些問題經過長時間累積，最終導致婚姻破裂。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中指出，許多情感變故的背後常伴隨著疑惑的聲音：「明明相處得好好的，為什麼會突然不適合？」或是質疑：「他說的分手理由根本是藉口，實際上是背叛。」

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林萃芬表示，從心理學的角度來看，感情的變化多多少少都有跡可循，少有完全沒有預警的情況。關鍵在於伴侶能否及時察覺這些訊號，並且積極溝通，處理問題，從而讓感情持續發展。當人們對關係感到不滿時，往往會出現四種不同的反應：主動改善、被動等待、採取積極的建設性行動，或是通過破壞性的激烈手段來處理情感與情緒上的不滿。

■ 聲音轉變表示對方採取「主動有建設性」的反應

專業諮商心理師林萃芬在探討伴侶關係時指出，當人們面對不滿時，會以不同的方式表達，最明顯的表現之一是聲音的變化。有些伴侶選擇大聲表達心中的不滿，試圖透過強烈的語氣來改變對方的行為，讓其符合自己的期待，或是希望藉此引起對方對自身需求的重視。因此，當伴侶最近常大聲表達感受，這可能是他們試圖傳達內心不滿的徵兆，值得特別關注。

林萃芬進一步解釋，雖然有些人對伴侶大聲表達感到反感，事實上，這是一種「主動有建設性」的表現方式。如果伴侶有意改善雙方的關係，對方可能會通過大聲表達不滿來尋求解決方案。這類伴侶通常不會突然消失或在沒有預警的情況下分手，相反，會發出多次警告，直到無法忍受時才會最終結束關係。

舉例來說，一位太太抱怨她的先生未經同意便自作主張養狗。從他們的對話中可見，先生一直強調他想要養狗是為了增添活力，並讓運動跑步時有狗作伴。但太太卻認為，若要表達對動物的愛心，不一定非要養狗。這顯示了他們溝通中存在的問題，雙方未能聚焦於彼此的需求，最終導致誤解加深。

■ 給對方一些暗示的人，習慣採取「被動有建設性」的反應

有些伴侶在對關係不滿時，會先透過暗示的方式表達不滿。常見的例子如反覆強調：「我再給你一次機會，你要好好表現」，或是用教官的口吻說：「再觀察你一段時間，你要盡快改變」，甚至像父母般教訓伴侶：「這次就原諒你，下次就沒那麼好說話了。」

林萃芬解釋，這類伴侶往往採取「被動有建設性」的方式來應對不滿情緒，並不會主動積極地改善關係，而是期待伴侶主動改變。因此，若希望這段感情能繼續發展，最好不要忽略這些暗示，將其視為耳邊風。

林萃芬也提到，許多受傷的伴侶往往是在對方外遇後，才猛然回想起，對方曾經不斷提醒自己需要改進的方向。但因自己當時並未覺得問題嚴重，錯失了這些「暗示」，直到事情無法挽回時才明白其背後的深層含義。

▲逃避問題、假裝沒事的人，是任由問題惡化。（示意圖／視覺中國）

■ 假裝沒事發生的人，常會採取「被動破壞性」的反應

另一種伴侶面對關係不滿時，則會選擇逃避問題，表面上裝作沒事，但實際上任由問題惡化。這類伴侶常採取的是「被動破壞性」的反應，例如，刻意減少與伴侶相處的時間，或在背後批評伴侶，向親朋好友訴說伴侶的種種惡行，但卻從不主動向伴侶表達自己內心的感受。

林萃芬提醒，這類伴侶可能在向他人訴苦的過程中，意外發展出其他感情。在不滿情緒的驅動下，他們也很容易合理化自己的行為，認為伴侶的過錯讓自己無法忍受，因此自己背叛的行為是情有可原的。

■ 心生不滿便立刻想要退出的人，採取「主動破壞性」的反應

還有一類伴侶會採取「主動破壞性」的反應，一旦對關係感到不滿，便會立即選擇退出，完全不給雙方任何改善的機會，往往一句解釋都沒有就突然結束關係。

林萃芬解釋，許多人在面對關係不滿時，會選擇「不說明」、「不解釋」的態度，認為「越說越麻煩」或「說了也沒用」，乾脆放棄不再嘗試，這使得另一半陷入無盡的遺憾與疑惑中。

這種突然撤退型的行為對受傷者帶來的心理創傷往往極其嚴重，容易引發創傷後壓力症候群（PTSD）。受害者因此對感情產生高度焦慮，不知道何時感情會再度突如其來地改變，從而難以放鬆享受愛情中的美好與幸福。

本文摘自：《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》／林萃芬／時報出版