詹宏達肝癌病逝！醫示警「初期像感冒」　5危險因子注意了

▲音樂家、網路家庭PChome董事長詹宏志的弟弟詹宏達15日癌逝。（圖／翻攝自臉書／Apumama Wang）

圖、文／CTWANT

音樂家、網路家庭PChome董事長詹宏志的弟弟詹宏達昨（15日）驚傳因肝癌逝世，享壽67歲。醫生提醒，肝臟內部沒有痛覺神經分佈，如果肝臟發炎或腫瘤長在肝臟內側，也不會有明顯症狀，且很常被誤認是感冒，患者常以為只是太忙、太累而不以為意，晚期才會有腹水、黃疸、下肢水腫、食道靜脈曲張、肝性腦病變等明顯病症。

家醫科醫師陳敬睿表示，肝臟內部沒有痛覺神經分佈，又被稱為「沉默的器官」，如果肝臟發炎或腫瘤長在肝臟內側，身體不會感到明顯不舒服或疼痛，等到真的出現腹痛時，往往都是肝腫瘤太大，觸碰到肝臟表面神經，或是肝癌轉移到其他器官才被發現。

醫師說明，造成肝癌的原因很複雜，通常是多種因子共同作用造成，其中B型肝炎、C型肝炎是主要原因，約有75.7％的肝癌是由B、C肝炎引起；再來是非酒精性脂肪肝，高糖、高油的飲食讓台灣一半以上上班族，有輕重度不一的脂肪肝，而脂肪肝沒有症狀，若沒有控制易造成纖維化、肝硬化而導致肝癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳敬睿進一步指出，酒精性肝炎也是引發肝癌的原因之一，長期過量飲酒或有酗酒習慣，容易引發酒精性肝炎及肝硬化，間接增加致癌的風險；黃麴毒素也是肝癌致癌物之一，常見如花生、高粱等，長期攝取黃麴毒素也會增加罹患肝癌機率；最後則是寄生蟲，如中華肝吸蟲、日本血吸蟲等，生食遭污染的海鮮，很容易引起嚴重感染導致肝癌。

醫師提醒，肝癌初期的症狀有時跟感冒很像，患者常常以為只是太忙、太累而不以為意，晚期才會有腹水、黃疸、下肢水腫、食道靜脈曲張、肝性腦病變等明顯病症，因此肝癌的高風險群如B肝、C肝、肝硬化等患者，一定要定期回診追蹤。另根據2017年的癌症登記資料顯示，約有2成肝癌與脂肪肝或酒精性肝炎有關，平時均衡飲食、規律運動、適量飲酒也一樣很重要。

延伸閱讀

▸ 新北女教師被「+9高中生」迷倒：等你們3年 被嗆到關社群…教育局也出手了

▸ 尪在家上班顧兩老…才剛出門婆婆奪命連環call 她暴氣：在黏怎樣的？

▸ 喊他妻子「老婆」！尪見曖昧訊息、40條開房記錄氣炸 中學副校長認：聊天不當