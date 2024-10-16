感冒可以吃甜的嗎？　醫曝「吃5種食物」會讓情況惡化

▲親子診所院長陳俊仁醫師在自己的Facebook粉專中發文，列出感冒吃「5樣食物」會讓情況惡化。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

秋冬季節是呼吸道傳染病的好發時期，而陳俊仁醫師就表示，最近有許多人問他「感冒可以吃甜的嗎？可以喝牛奶嗎？」對此，他列出5樣吃了會讓感冒惡化的食物，提醒民眾可以多加注意。

親子診所院長陳俊仁醫師在自己的Facebook粉專「兒感染氣喘專科陳俊仁醫師」中發文，表示很多人都說感冒不要吃甜的，因為會容易生痰。不過，他解釋，以西醫的觀念來說，並沒有「甜的食物容易生痰」這個理論，但是過甜的食物，會降低身體的免疫功能，不利於身體對抗病毒與細菌，就可能會因此造成感冒惡化。

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第二個不建議在感冒時攝取的食物，是含有「咖啡因」的飲料，陳俊仁表示，像是茶和咖啡具有利尿功能，會惡化身體脫水狀態。但在患者感冒時，他會希望對方多喝水，稀釋鼻涕和痰液，有助於排出體外，但含有咖啡因的飲料會讓身體排出更多水，反而適得其反。

第三樣食物是「牛奶」，雖然喝牛奶本身並不會生痰，但是會讓痰液變得比較濃稠，所以會更難咳出來。第四樣則是「酒精」，陳俊仁說明，雖然高濃度酒精有殺菌功能，但是會造成黏膜發炎，反而會惡化感冒的症狀；再加上酒精和咖啡因一樣，也是一種利尿劑，也會造成鼻涕和痰液變濃稠，更不易排出。

最後一樣是「辣的食物」，許多人有迷思，認為吃辣的食物鼻子好像比較容易通、痰液比較容易排出，而辣的食物確實也可以短暫改善鼻塞，同時有稀釋痰液的功能。不過，陳俊仁指出，辣的食物會加重喉嚨發炎及疼痛的狀況，加上有研究指出「辣椒素」會促進痰液的分泌，從長期來看，反而不利於感冒的病程，會讓症狀拖得更久。

陳俊仁也透露，其實「感冒」都是病毒感染，並沒有特效藥，只要多喝水讓痰液和鼻涕稀釋、多休息、正常進食補充營養，可以增加免疫力，感冒就會好得比較快。

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