工會告台大醫院「取消出國審查令」敗訴　院長：我自己也要報備

▲台大醫院，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

不滿台大醫院以內規方式要求員工出國前須經醫院審查，台大醫院企業工會向醫院提出訴訟，今日一審判決出爐敗訴。台大醫院院長吳明賢今日受訪表示，對判決結果不予評論，但強調是考量醫院輪班工作的特性「不可能年輕人說想出國就出國」，他自己當到院長也是出國前三個月報備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／台大醫院提供）



台大醫院企業工會今日發出聲明表示，相關爭議起源自台大醫院一度為了醫院評鑑頒布出國禁令，後續雖取消限制，出國管控仍存在院內「員工申請出國應行注意事項」，要求全院員工須於出國前載明出國地提出申請，經院方審查通過後才可出國，倘若未依規定完成程序，將被提送院內考績委員會懲處等嚴厲處分。

工會向台大醫院提起不作為訴訟，訴請法院將「員工申請出國應行注意事項」中之不法審查條款予以排除侵害，然而台北地方法院今日作成一審判決「原告之訴駁回」，亦即工會一審敗訴。

台大醫院企業工會表示，對本次判決結果表達深切遺憾，面對如此顯有不法的不當出國審查管控機制，卻無法藉由司法途徑恢復醫療人員最基本的應有權利，工會無法接受，後續將採取上訴等一切作為續行爭議，堅守捍衛醫療人員人身自由及自主休假權利。

吳明賢今日受訪表示，對於判決結果他沒有評論，但強調在醫院工作，醫師怎麼可能沒請假程序就出國，醫院是輪班工作，要讓上面人知道是因為要安排工作。「在醫院工作的特性，不可能年輕人說想出國就出國，他當到院長也是出國前三個月報備」。

台大醫院發言人陳彥元表示，院方尚未收到正式的判決結果，但會尊重法院最後的判決結果。並強調，身為最重要的國立大學附設醫院，台大醫院肩負著服務、教學及研究的任務，所有的員工都秉持著一個共同的理念，責無旁貸要為社會提供最優質的醫療服務。因此，在確保員工權益的前提之下，所有優質的醫療服務都不可以因為個人或系統性的因素而有所耽擱。

陳彥元強調，台大醫院重視並保障員工的權益，員工們有各式各樣的管道來反應，像是職工座談會等等。院方歡迎員工們隨時透過正式或非正式的管道來溝通討論，一起來實踐共同的理念。