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落實洗手「575」口訣　可大降腹瀉、急性呼吸道感染致死率

▲10月15日為世界洗手日，南投縣衛生局提醒民眾應落實正確洗手「575」口訣。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲10月15日為世界洗手日，南投縣衛生局提醒民眾應落實正確洗手「575」口訣。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

昨天10月15日為「國際洗手日」，南投縣衛生局表示，根據世界衛生組織（WHO）的研究報告，使用肥皂跟清水洗手，最高可降低50%的腹瀉相關死亡率、減少1/3的急性呼吸道感染致死率，呼籲全民透過「洗手」這個簡單但重要的動作，加強衛生意識、防止傳染病。

縣府衛生局長陳南松強調，「正確洗手」與「保持手部衛生」是預防傳染病最簡單有效的方法，從雙手設立第一道防線，就能降低腸胃道、甚至呼吸道傳染病的感染機會；而民眾因過去幾年新冠肺炎疫情，養成噴酒精消毒的習慣，但並非所有病毒都可以酒精消滅，如遭遇傳染力極強的腸病毒，酒精效果就變得甚微，因此一定要以肥皂洗手，並落實「575」口訣，才能有效降低手上的病菌量：

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▲10月15日為世界洗手日，南投縣衛生局提醒民眾應落實正確洗手「575」口訣。（圖／南投縣衛生局提供）

▲10月15日為世界洗手日，南投縣衛生局提醒民眾應落實正確洗手「575」口訣。（圖／南投縣衛生局提供）

「5」代表「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，「7」則是洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」，加上正確洗手「5」時機，包括吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後，以確保自身及周遭親友的健康。

陳南松提醒，使用藥品前也要記得洗手，尤其是使用眼藥水或眼藥膏，如果不乾淨的雙手污染到藥品，不僅療效會大打折扣，甚至致病菌也將從口、鼻、眼進入到人體，危害健康；若有相關疑問，可至南投縣衛生局網站查詢（https://ntshb.tw/hc03qiqaa），或請洽南投縣防疫專線049-2220904。

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關鍵字： 世界洗手日 575 腹瀉 急性呼吸道感染 死亡率

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