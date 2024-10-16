感冒「吃5種食物」會惡化！牛奶也不行　醫：痰更難咳出來

▲感冒時有些食物先別碰，小心加劇病情。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣逐漸轉涼，在你身邊也有不少人在咳嗽、打噴嚏嗎？秋冬季節是呼吸道傳染病的流行季，陳俊仁醫師透露，最近很多人問他「感冒可以吃甜的嗎？可以喝牛奶嗎？」他藉此分享「容易讓感冒惡化」的5種食物，並強調感冒都是病毒感染、沒有特效藥，多喝水稀釋痰液和鼻涕，多休息、正常進食補充營養可增強免疫力，感冒自然好得快。

開業親子診所院長陳俊仁醫師在粉專《兒感染氣喘專科陳俊仁醫師》表示，大家都說感冒不要吃「甜的食物」，理由是容易生痰。不過他解釋，以西醫觀念而言，並無「甜食容易生痰」的理論，但過多甜食的確會降低身體的免疫功能，不利對抗病毒與細菌，這時可能使感冒惡化，這觀念在糖尿病患者血糖控制不佳時，比較容易出現嚴重感染可以得到驗證。

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另一個不建議的食物則是「含咖啡因」的飲料。陳俊仁舉例，像是茶和咖啡，具有利尿功能，會惡化身體脫水狀態。在感冒時，他希望患者能多喝水，以稀釋鼻涕和痰液，有助於排出體外，而含咖啡因的飲料會讓身體排出更多的水，反而反其道而行。

▲牛奶不會生痰，但會使痰液變得濃稠。（示意圖／Pexels）

陳俊仁接著說，還有人發現「感冒時喝牛奶」似乎會惡化症狀，但事實上喝牛奶並不會生痰，只是會讓痰液變得比較濃稠「所以會更難咳出來」。

此外，也別再相信酒精可殺菌，所以認為「感冒喝酒」有幫助。陳俊仁說明，一般喝的酒，其酒精濃度難以達到殺菌功能，就算濃度夠高的酒精有殺菌功能，也恐造成黏膜發炎、惡化感冒症狀；加上酒精如同咖啡因，也是種利尿劑，同樣會導致鼻涕和痰液變濃稠，更不易排出。

至於有些人認為「吃辣」鼻子比較容易通、痰液也比較容易排出。陳俊仁坦言，「事實上也是如此」，辣的食物可以短暫改善鼻塞，同樣有稀釋痰液的功能，但會加重喉嚨發炎及疼痛狀況；再加上有研究指出，辣椒素會促進痰液的分泌，因此長期來看，反而不利於感冒病程，會讓症狀拖得更久。