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感冒「吃5種食物」會惡化！牛奶也不行　醫：痰更難咳出來

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲感冒時有些食物先別碰，小心加劇病情。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣逐漸轉涼，在你身邊也有不少人在咳嗽、打噴嚏嗎？秋冬季節是呼吸道傳染病的流行季，陳俊仁醫師透露，最近很多人問他「感冒可以吃甜的嗎？可以喝牛奶嗎？」他藉此分享「容易讓感冒惡化」的5種食物，並強調感冒都是病毒感染、沒有特效藥，多喝水稀釋痰液和鼻涕，多休息、正常進食補充營養可增強免疫力，感冒自然好得快。

開業親子診所院長陳俊仁醫師在粉專兒感染氣喘專科陳俊仁醫師表示，大家都說感冒不要吃「甜的食物」，理由是容易生痰。不過他解釋，以西醫觀念而言，並無「甜食容易生痰」的理論，但過多甜食的確會降低身體的免疫功能，不利對抗病毒與細菌，這時可能使感冒惡化，這觀念在糖尿病患者血糖控制不佳時，比較容易出現嚴重感染可以得到驗證。

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另一個不建議的食物則是「含咖啡因」的飲料。陳俊仁舉例，像是茶和咖啡，具有利尿功能，會惡化身體脫水狀態。在感冒時，他希望患者能多喝水，以稀釋鼻涕和痰液，有助於排出體外，而含咖啡因的飲料會讓身體排出更多的水，反而反其道而行。

▲▼研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 。（圖／Pexels）

▲牛奶不會生痰，但會使痰液變得濃稠。（示意圖／Pexels）

陳俊仁接著說，還有人發現「感冒時喝牛奶」似乎會惡化症狀，但事實上喝牛奶並不會生痰，只是會讓痰液變得比較濃稠「所以會更難咳出來」。

此外，也別再相信酒精可殺菌，所以認為「感冒喝酒」有幫助。陳俊仁說明，一般喝的酒，其酒精濃度難以達到殺菌功能，就算濃度夠高的酒精有殺菌功能，也恐造成黏膜發炎、惡化感冒症狀；加上酒精如同咖啡因，也是種利尿劑，同樣會導致鼻涕和痰液變濃稠，更不易排出。

至於有些人認為「吃辣」鼻子比較容易通、痰液也比較容易排出。陳俊仁坦言，「事實上也是如此」，辣的食物可以短暫改善鼻塞，同樣有稀釋痰液的功能，但會加重喉嚨發炎及疼痛狀況；再加上有研究指出，辣椒素會促進痰液的分泌，因此長期來看，反而不利於感冒病程，會讓症狀拖得更久。

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