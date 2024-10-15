膝蓋痛「1行為」恐壞更快！權威醫示警「危險角度」上班族也要當心

▲醫師提醒，膝蓋有疼痛問題，一定要先就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「膝蓋痛」多數人最先想到的就是「退化性關節炎」，但骨科權威、大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿提醒，痛就是一個警訊，這時最好不要先吃止痛藥，因為一下不痛了就會輕忽，反而會讓膝關節壞的更快，膝蓋別「過度彎曲」使用，大約60到120度的彎曲就是NG動作，久坐的上班族也要警惕，因為坐著彎太久，對膝蓋也是傷害。

呂紹睿在30年前開始研發膝關節健康促進方案，發現「內側皺壁」是軟骨破壞的主要原因。他說明，軟骨破壞病理機轉第一重點就是「摩擦」，年輕時膝關節彎的越多、越快、頻率越高，破壞就越大，引起的發炎也是破壞因素，長期下來關節越來越緊，靜態壓力就增加，導致軟骨破壞。

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值得注意的是，很多人可能會認為，不要過度彎曲膝蓋就好，但其實「久坐」也可能造成問題。呂紹睿指出，久坐會讓內側皺襞因長時間受到夾擊而發炎，不僅會引起疼痛不適，發炎物質也會對膝關節軟骨造成傷害。

呂紹睿進一步提到，退化性關節炎是全世界人都會發生的問題，造成1/5老年人生活不便，台灣保守有350萬人有這樣的問題需要求醫，其中有75%不希望換關節，但根據臨床治療追蹤發現，細胞治療有助改善退化性關節炎。

衛福部在2018年9月6日發布幹細胞治療特管辦法，開放的6項細胞治療中，包括自體骨髓間質幹細胞治療、自體軟骨細胞治療、自體脂肪幹細胞可治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損。

▲大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿。（圖／記者趙于婷攝，下同）

對此，呂紹睿與訊聯生技合作的細胞治療計畫，替81名「關節鏡軟骨再生促進手術」（ACRFP）的退化性膝關節炎患者進行「自體脂肪幹細胞治療」，詳細記錄病況、收案期程、疼痛及功能量表、治療前後影像及MRI等數據，完成長達一年的完整追蹤治療成效分析，治療結果發現軟骨再生率達到88%。

台灣公衛專家何美鄉長期有打網球、爬山的喜好，多年來也飽受膝蓋痛困擾，她也特別以患者的身份分享治療過程，她直言，最初就醫時，被說「膝蓋退化的程度，幾乎嚴重到可以換人工膝蓋了」，但在接受細胞治療後，疼痛狀況明顯改善。

呂紹睿強調，「退化」兩字就是最大的迷思，主流觀念認為軟骨不能再生，導致大家認為無法治癒，但根據近30年的臨床研究和基礎研究證實，退化性膝關節炎其實並不是退化和老化，9成以上是內側皺襞產生的內側摩擦現象經年累月磨損破壞軟骨所致，不同病程的患者都能透過診斷擬定適合的治療方式；目前相關治療並無健保給付，費用則依狀況不同。

▲何美鄉（左1）今特別出席活動分享治療過程。