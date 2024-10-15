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狂拉血便沒發現！她拖2年「大腸整個塞住」末期了　醫嘆問題在馬桶

▲桃園市葉姓男子去年5月起至9月間，在中壢區某公司女廁置物架上私設針孔攝影機偷拍女同事如廁，其中林姓女子驚覺自己成為女主角後怒告葉男妨害秘密。示意圖（圖／視覺中國CFP）

▲婦人狂拉血便2年，卻因家中「馬桶是紅色的」而未及時察覺。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

一名阿姨1年前驚覺一起身頭就暈爆，眼前一片黑快要暈倒，數度求診皆無婦科方面問題，自述大小便顏色都正常，抽血一驗血紅素只有6點多而開始服用鐵劑，怎料9個月的治療中，她多次因頭暈跌倒被送醫，最後一照腸胃鏡發現「大腸癌已塞住腸道」末期了。醫師透露，她會貧血都是狂拉血便所致，而拖2年沒發現的原因是「家裡馬桶是紅色的。」

肝膽腸胃科醫師王威迪在醫師好辣節目中分享，該名60歲阿姨一站起來就頭暈，還會冒冷汗、想吐，由於已停經排除婦科方面問題，也沒有遺傳性疾病地中海貧血。當時診治的醫師詢問她，「大小便顏色是不是正常？」也都得到肯定的答案，隨後一抽血檢驗血色素只剩正常值一半，擔心是缺鐵性貧血，因此開立鐵劑讓她服用。

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王威迪說，在服用鐵劑的9個月期間，阿姨每隔3個月就會發生類似症狀，一起身就頭暈到差點跌倒，且血色素一點好轉的跡象都沒有，過程中重複確認她陰道無不正常出血、大便顏色也都正常。因患者自認無大礙，而婉拒「照腸胃鏡」的建議，她最後一次因直接在家人面前倒地撞到頭，送醫住院治療，在醫師勸說下終於妥協照腸胃鏡了。

▲狂拉血便沒發現！她拖2年「大腸整個塞住」末期了　醫嘆問題在馬桶。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

▲腸胃鏡一照，發現她腫瘤已塞住整個腸道。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

王威迪表示，在準備照腸胃鏡前的2、3天，他每次查房都關心阿姨「大便是什麼顏色？」這次卻得到出乎意料的答案「真的有看到紅色」，讓他相當震驚，因為過去1年期間患者都回覆排便正常。阿姨這才意識到，因家中馬桶是紅色的，光線不佳、眼睛又不好，所以看不清楚。此次住院病房內馬桶是白色的，清楚看到拉出血便。

最後腸胃鏡一做進去，王威迪發現阿姨的大腸癌已經整個塞住腸道，只留下一個拇指大的空間，且還已經轉移肝臟，屬於末期的大腸癌。

王威迪感慨地說，大腸癌會造成貧血症狀，大多都在三期左右，因腫瘤表面出血而引發貧血症狀，「如果她家馬桶是白色的，也許有機會早點發現。」他也提醒民眾，可檢視長輩家中的馬桶，不僅是大便，有時小便也容易被忽略，若是攝護腺問題，可能以血尿表現，這一小細節真的會延後患者的症狀發覺。

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