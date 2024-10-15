缺「碘」無感！恐害甲狀腺腫大、生長遲緩　營養師推3大補充關鍵

▲營養師提醒，碘為必需營養素，可從碘鹽攝取。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

攝取足夠的營養是健康的一大關鍵，但很多人不知道自身「碘」攝取不足。營養師指出，碘是一種人體無法自行合成的礦物質，缺碘可能造成甲狀腺腫大，碘也與胎兒、嬰幼兒的生長有關。營養師建議，日常可從海帶、牛奶等食物攝取碘，也可以「使用含碘鹽」或是「煮完菜後再加碘鹽」，但若有甲狀腺亢進或需要限碘的族群，需依照醫師與臨床營養師指示攝取。

好食課營養師林世航指出，碘是人體極為重要的營養素，是甲狀腺素的主要成份之一，參與人體許多生理機制，如新陳代謝、產熱效應，由於碘影響太多生理機制，因此需要讓體內有足夠碘，才能更維持正常生理機能。

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林世航表示，一般來說，每天都會從尿液中流失碘，且隨著年齡增長，碘流失量也隨之提高，若發生缺碘問題，可能造成甲狀腺腫大、懷孕和孩童生長遲緩等問題，有文獻認為缺碘與懷孕流產有相關性，也有研究發現缺乏碘的孕婦，胎兒發展受限、子癲前症發生率增加，當懷孕時期缺碘就有可能影響小孩子的健康，像是生長遲緩、智力發展受阻等。

至於碘該如何補充？林世航表示，缺碘主要和「飲食缺乏含碘食材、主要用鹽沒含碘」有關，建議民眾日常可多攝取含碘食物，如海帶、牛奶，也可以選擇含碘鹽使用。另外，因有研究指出食物在有水環境下烹煮時間越久，碘流失率越高，因此也建議可在烹飪完後再加碘鹽。

林世航強調，國人碘缺乏問題非常嚴重，但碘缺乏卻沒有太大的體感，也造就民眾的忽視，根據最新的國民營養調查結果，國小學童缺乏率有19.6%，成年人平均缺碘率將近50%，而且育齡女性缺乏率更是超過3成，35至49歲更是接近5成，因此建議民眾日常還是要留意自身碘攝取狀況。