68歲台灣馬拉松之父中風！毅力拚復健「半年能獨立行走」

▲現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山（左）分享中風治療復健過程。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

曾是馬拉松國手、現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山常年有運動習慣，雖有心臟病家族史，也裝過心臟支架，但一直自豪體力不錯，不料卻在今年4月一次運動過後出現無力、意識改變緊急送醫，經手術後仍影響語言、吞嚥及行動能力，診斷確定中風，但他憑藉過人毅力積極治療和復健，拔除身上所有管路，還能獨立行走。

今年68歲的盧瑞山，全馬42公里又195公尺跑2.5小時，他創辦中華民國馬拉松協會，操辦逾600場大大小小的馬拉松賽事，被譽為馬拉松之父。盧瑞山從高中開始跑步，常年有運動習慣的他從沒想過自己會在68歲中風。

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「人生第一次遇到要復健！」盧瑞山說，自己在今年中風後一度無法吞嚥、大小便無法自理，只能臥床，剛開始每天都要抽痰，真的很痛苦，戴著鼻胃管、插著尿管、坐輪椅行動不便的日子，一度陷入焦慮、憂鬱。

很巧的是，盧瑞山與汐止國泰綜合醫院復健科、現任內湖國泰診所院長的塗雅雯醫師是多年路跑好友，因此他經轉院至汐止國泰綜合醫院繼續接受復健，在團隊的幫助下，調整心態後反而更能以運動家堅毅的精神，積極配合醫療團隊的治療與復健計劃，復健成果超乎預期，最終拔除身上所有管路，順利出院。

盧瑞山直言，自己憑藉著以往路跑辛苦拚搏成績的毅力和幹勁，每天堅持數小時復健訓練，總算克服困難，這次也是希望將自己復健經驗分享給其他中風病友，讓病友們相信只要不放棄，就有重拾健康的機會。

塗雅雯也回憶起協助盧瑞山復健過程，她說，由於秘書長中風後語言、吞嚥功能及肢體協調性受到影響，復健團隊啟動全人醫療照護，從生理、心理等各層面給予病人支持，輔以任務性導向的訓練方式提供物理治療、職能治療、語言治療及吞嚥訓練，協助病人及家屬正向思考與復健。她笑說，復健期間都鼓勵秘書長「我用跑的，你用走的」，希望有一天能與他一起回到馬拉松賽場上一起運動。