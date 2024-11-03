秋冬乾操「喉嚨乾癢、咳嗽」　專家推5類養生茶飲

▲人參跟粉光參可幫助秋冬養肺。（圖／食力提供）

文／食力

隨著秋冬季節的到來，氣溫驟降、空氣乾燥，許多人開始感到喉嚨乾癢、咳嗽不止，甚至更容易感染感冒。這個時候，適當的養肺對健康至關重要。而在中藥界，人參與粉光參作為補氣明星，常被用於調理體質、增強免疫力，但這兩者究竟有何差異？

為什麼粉光參被視為秋冬養肺的首選？以下中西博士醫生－阿利博士將深入解析粉光參與人參的區別，並提供適合秋冬季節的食療與養生茶飲方案，助你輕鬆度過乾燥的秋冬。

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人參vs.粉光參有什麼不同？

人參和粉光參都是中醫中廣泛應用的補氣藥材，但它們的性質和作用略有不同。阿利博士指出，選擇合適的藥材，不僅取決於補氣的效果，還要考慮患者的體質與季節變化。

1、人參

人參性質偏熱，尤其是高麗參、紅參等，適合虛寒體質的人進補。阿利博士叮嚀人參能迅速補氣，對體力不支、氣短乏力的人有顯著效果，但由於其燥熱性，體內有熱象或容易上火的人則不宜多用，否則可能引發口乾舌燥、咽喉不適等問題。

2、粉光參

相比之下，粉光參性質溫和，特別適合秋冬養肺使用。阿利博士強調，粉光參不僅能補氣，還具有潤肺滋陰的功效，特別對於乾咳、喉嚨乾燥、體虛的人非常適合。無論是長期調養還是短期滋補，粉光參都能達到理想的平衡效果，是平補養生的上佳選擇。

如何挑選優質粉光參？阿利博士建議，挑選粉光參時需注意以下幾個標準：

1、根部粗壯：根部粗壯的粉光參含有更多的活性成分，滋補效果更好。

2、香氣濃郁：優質的粉光參應具備濃郁的草本香氣，這是藥材新鮮和有效成分豐富的標誌。

3、蒸製炮製：粉光參的炮製方式也很關鍵，阿利博士指出，蒸製的粉光參能夠保存更多的營養成分，並提升潤肺和補氣的效果。

阿利博士提醒大家，避免購買根細、質地輕、氣味淡薄的粉光參，這類藥材通常效果較差，難以達到理想的養生效果。

如何利用粉光參養肺做好日常保健？

粉光參作為秋冬養肺的優質藥材，不僅在食療和養生茶飲中能發揮極佳效果，它也是日常保健的理想選擇。你可以將少量粉光參片每日泡水飲用，或將其與常見的食材搭配煮湯、煮粥。粉光參的溫和性質使其適合長期使用，尤其是對於免疫力低下、經常感到喉嚨乾澀或容易疲倦的人群，粉光參能夠持續地補氣養肺，幫助調理身體。

秋冬養肺的食療方案：粉光參與養生茶飲

秋冬季節是養肺的最佳時機，透過適當的食療與養生茶飲，搭配粉光參等潤肺食材，能夠有效減少乾燥氣候帶來的呼吸道不適。阿利博士精心推薦了3款肺食療食譜與2款養生茶飲，幫助大家在寒冷季節滋補肺部，保持健康。

1、粉光參百合銀耳湯

這款湯品滋陰潤肺，對於秋冬季節的乾燥引發的喉嚨不適有顯著的緩解作用，適合每日飲用。

適合人群：乾咳無痰、喉嚨乾癢、秋燥引發咳嗽的人群

材料：粉光參片5克、銀耳20克、百合10克、紅棗5顆、枸杞10克、冰糖適量

簡易做法：將粉光參片、銀耳、百合、紅棗和枸杞放入鍋中，加水煮30分鐘，最後加冰糖調味。每日飲用，幫助緩解乾燥引發的喉嚨不適。

2、粉光參蓮子糯米粥

這款粥品不僅滋補潤肺，還能安神助眠，特別適合晚間食用，有助於提高睡眠質量。

適合人群：氣虛、乾燥引發喉嚨不適、睡眠欠佳的人群

材料：粉光參片5克、蓮子30克、糯米100克、紅棗5顆、冰糖適量

簡易做法：將粉光參片、蓮子、糯米和紅棗一同煮粥，煮至軟爛後加入冰糖調味。這款粥不僅滋補潤肺，還能助眠，晚間食用效果更佳。

3、粉光參南瓜湯

這款南瓜湯溫補肺部、增強體力，特別適合在寒冷季節飲用，也十分適合免疫力低下的患者使用。

適合人群：氣虛體弱、容易感冒、乾咳無力的人群

材料：粉光參片5克、南瓜500克、枸杞10克、薑片適量

簡易做法：將粉光參片與南瓜、枸杞、薑片一同燉煮，煮至南瓜軟爛即可飲用。這款湯適合在寒冷季節飲用，溫補身體。

4、粉光參枸杞養肺茶

功效：補氣潤肺、滋陰養血

適合人群：經常感到喉嚨乾燥、免疫力低、容易疲倦的人群

材料：粉光參片5克、枸杞10克、紅棗3顆、桂花少許

簡易做法：將粉光參片、枸杞、紅棗和少許桂花放入茶壺，沖熱水焖10分鐘即可。這款茶方便又有效，適合日常飲用。

5、粉光元氣茶

阿利博士特別推薦這款粉光元氣茶，它融合了菊花、桂花等多種草本植物，具有溫和補氣的效果，長期飲用不易上火。這款茶特別適合容易感冒或經常過敏的患者，幫助增強免疫力。

養生茶飲主要材料該如何選擇？

1、桂花：最好是陰乾處理，香氣濃郁、色澤鮮亮為佳；枯黃無香的品質較差。

2、菊花：陰乾效果最好，花色潔白、花瓣完整為上品；顏色暗淡無香的則較差。

3、枸杞：天然曬乾的品質較好，顆粒飽滿、紅亮為佳；暗淡乾扁的質量較差。

4、紅棗：天然曬乾的紅棗最好，果實飽滿、表皮光滑為上品；乾枯內空的品質較次。

粉光參能溫和補氣 特別適合秋冬養肺

人參與粉光參雖然都是補氣藥材，但粉光參因其性質溫和、不易上火，特別適合秋冬養肺。通過日常食療與茶飲的調理，粉光參可以有效滋潤肺部、提升免疫力，讓我們在天氣漸涼、秋日乾燥的季節裡，保持強健的體魄，遠離呼吸道疾病。

你應該要知道的食事

秋冬季節來了！空氣逐漸乾冷、早晚溫差大，喉嚨開始乾癢、咳嗽甚至傳染感冒了嗎？在中藥界常被用於調理體質、增強免疫力的補氣明星—人參與粉光參，或許可以助你輕鬆度過乾燥的秋冬！

本文由食力food NEXT【秋冬養肺的食療方案！人參跟粉光參到底有什麼差別？】授權提供