ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

秋冬乾操「喉嚨乾癢、咳嗽」　專家推5類養生茶飲

人參跟粉光參差別。（圖／食力提供）

▲人參跟粉光參可幫助秋冬養肺。（圖／食力提供）

文／食力

隨著秋冬季節的到來，氣溫驟降、空氣乾燥，許多人開始感到喉嚨乾癢、咳嗽不止，甚至更容易感染感冒。這個時候，適當的養肺對健康至關重要。而在中藥界，人參與粉光參作為補氣明星，常被用於調理體質、增強免疫力，但這兩者究竟有何差異？

為什麼粉光參被視為秋冬養肺的首選？以下中西博士醫生－阿利博士將深入解析粉光參與人參的區別，並提供適合秋冬季節的食療與養生茶飲方案，助你輕鬆度過乾燥的秋冬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人參vs.粉光參有什麼不同？
人參和粉光參都是中醫中廣泛應用的補氣藥材，但它們的性質和作用略有不同。阿利博士指出，選擇合適的藥材，不僅取決於補氣的效果，還要考慮患者的體質與季節變化。

1、人參
人參性質偏熱，尤其是高麗參、紅參等，適合虛寒體質的人進補。阿利博士叮嚀人參能迅速補氣，對體力不支、氣短乏力的人有顯著效果，但由於其燥熱性，體內有熱象或容易上火的人則不宜多用，否則可能引發口乾舌燥、咽喉不適等問題。

2、粉光參
相比之下，粉光參性質溫和，特別適合秋冬養肺使用。阿利博士強調，粉光參不僅能補氣，還具有潤肺滋陰的功效，特別對於乾咳、喉嚨乾燥、體虛的人非常適合。無論是長期調養還是短期滋補，粉光參都能達到理想的平衡效果，是平補養生的上佳選擇。

如何挑選優質粉光參？阿利博士建議，挑選粉光參時需注意以下幾個標準：
1、根部粗壯：根部粗壯的粉光參含有更多的活性成分，滋補效果更好。
2、香氣濃郁：優質的粉光參應具備濃郁的草本香氣，這是藥材新鮮和有效成分豐富的標誌。
3、蒸製炮製：粉光參的炮製方式也很關鍵，阿利博士指出，蒸製的粉光參能夠保存更多的營養成分，並提升潤肺和補氣的效果。

阿利博士提醒大家，避免購買根細、質地輕、氣味淡薄的粉光參，這類藥材通常效果較差，難以達到理想的養生效果。

如何利用粉光參養肺做好日常保健？
粉光參作為秋冬養肺的優質藥材，不僅在食療和養生茶飲中能發揮極佳效果，它也是日常保健的理想選擇。你可以將少量粉光參片每日泡水飲用，或將其與常見的食材搭配煮湯、煮粥。粉光參的溫和性質使其適合長期使用，尤其是對於免疫力低下、經常感到喉嚨乾澀或容易疲倦的人群，粉光參能夠持續地補氣養肺，幫助調理身體。

秋冬養肺的食療方案：粉光參與養生茶飲
秋冬季節是養肺的最佳時機，透過適當的食療與養生茶飲，搭配粉光參等潤肺食材，能夠有效減少乾燥氣候帶來的呼吸道不適。阿利博士精心推薦了3款肺食療食譜與2款養生茶飲，幫助大家在寒冷季節滋補肺部，保持健康。

1、粉光參百合銀耳湯
這款湯品滋陰潤肺，對於秋冬季節的乾燥引發的喉嚨不適有顯著的緩解作用，適合每日飲用。
適合人群：乾咳無痰、喉嚨乾癢、秋燥引發咳嗽的人群
材料：粉光參片5克、銀耳20克、百合10克、紅棗5顆、枸杞10克、冰糖適量
簡易做法：將粉光參片、銀耳、百合、紅棗和枸杞放入鍋中，加水煮30分鐘，最後加冰糖調味。每日飲用，幫助緩解乾燥引發的喉嚨不適。

2、粉光參蓮子糯米粥
這款粥品不僅滋補潤肺，還能安神助眠，特別適合晚間食用，有助於提高睡眠質量。
適合人群：氣虛、乾燥引發喉嚨不適、睡眠欠佳的人群
材料：粉光參片5克、蓮子30克、糯米100克、紅棗5顆、冰糖適量
簡易做法：將粉光參片、蓮子、糯米和紅棗一同煮粥，煮至軟爛後加入冰糖調味。這款粥不僅滋補潤肺，還能助眠，晚間食用效果更佳。

3、粉光參南瓜湯
這款南瓜湯溫補肺部、增強體力，特別適合在寒冷季節飲用，也十分適合免疫力低下的患者使用。
適合人群：氣虛體弱、容易感冒、乾咳無力的人群
材料：粉光參片5克、南瓜500克、枸杞10克、薑片適量
簡易做法：將粉光參片與南瓜、枸杞、薑片一同燉煮，煮至南瓜軟爛即可飲用。這款湯適合在寒冷季節飲用，溫補身體。

4、粉光參枸杞養肺茶
功效：補氣潤肺、滋陰養血
適合人群：經常感到喉嚨乾燥、免疫力低、容易疲倦的人群
材料：粉光參片5克、枸杞10克、紅棗3顆、桂花少許
簡易做法：將粉光參片、枸杞、紅棗和少許桂花放入茶壺，沖熱水焖10分鐘即可。這款茶方便又有效，適合日常飲用。

5、粉光元氣茶
阿利博士特別推薦這款粉光元氣茶，它融合了菊花、桂花等多種草本植物，具有溫和補氣的效果，長期飲用不易上火。這款茶特別適合容易感冒或經常過敏的患者，幫助增強免疫力。

養生茶飲主要材料該如何選擇？
1、桂花：最好是陰乾處理，香氣濃郁、色澤鮮亮為佳；枯黃無香的品質較差。
2、菊花：陰乾效果最好，花色潔白、花瓣完整為上品；顏色暗淡無香的則較差。
3、枸杞：天然曬乾的品質較好，顆粒飽滿、紅亮為佳；暗淡乾扁的質量較差。
4、紅棗：天然曬乾的紅棗最好，果實飽滿、表皮光滑為上品；乾枯內空的品質較次。

粉光參能溫和補氣　特別適合秋冬養肺
人參與粉光參雖然都是補氣藥材，但粉光參因其性質溫和、不易上火，特別適合秋冬養肺。通過日常食療與茶飲的調理，粉光參可以有效滋潤肺部、提升免疫力，讓我們在天氣漸涼、秋日乾燥的季節裡，保持強健的體魄，遠離呼吸道疾病。

你應該要知道的食事
秋冬季節來了！空氣逐漸乾冷、早晚溫差大，喉嚨開始乾癢、咳嗽甚至傳染感冒了嗎？在中藥界常被用於調理體質、增強免疫力的補氣明星—人參與粉光參，或許可以助你輕鬆度過乾燥的秋冬！

本文由食力food NEXT【秋冬養肺的食療方案！人參跟粉光參到底有什麼差別？】授權提供

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

關鍵字： 秋冬養肺 食療 人參 粉光參

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

秋冬乾操「喉嚨乾癢、咳嗽」　專家推5類養生茶飲

換季肌膚乾癢！營養師激推「6大護膚飲食」　3類NG食物別碰

解決人力荒「護理國考擬優化」　 衛福部：最快明年6月畢業生適用

喝冰就好酸！醫曝「牙齒敏感」7大原因：美白、磨牙都會傷

經期不規則、腹痛當心！醫示警「子宮內膜癌」7症狀

每次出國都便秘！　醫揭「關鍵原因」

麻辣火鍋也上榜！醫揭4大「隱形糖」地雷：一不小心就吃過量

他車禍多重骨折！最危險併發症讓他昏迷逾一個月　高壓氧成功搶命

「硬度、長度、持久度」哪個最重要　醫解答

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝　醫推：壓力大就尻

讀者迴響

回到最上面