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吃咖哩能補腦？關鍵是「薑黃」　看看印度人就知道

▲奪愛印度咖哩餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲印度咖哩。（圖／ETtoday資料照）

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文／常春月刊

根據日前德國一份刊載在《幹細胞研究與治療》的期刊中發現，咖哩粉中的「薑黃」還有助修復腦細胞的功效。研究人員將咖哩中的薑黃萃取物，注射到實驗老鼠的腦部，之後再以機器掃描老鼠的腦部，發現薑黃萃取物有助活躍老鼠腦部神經細胞的生長，使腦細胞恢復以往的功能及活性。說明此研究結果也許可以更進一步的運用在腦中風患者身上，幫助他們修復腦細胞、刺激腦細胞的生長，也期望可以運用在阿茲海默症患者，讓更多人受惠。

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這份研究之所以推估薑黃可以用來治療腦神經患者，其主要作用原理是薑黃素有助降低腦神經變性蛋白的沉積，變性蛋白一旦沉積在腦神經上，就會擾亂正常的神經傳導，干擾行為的發生，像阿茲海默症就是因為大腦的蛋白質變性，與神經纖維纏結所引起的老化疾病。

然而，要真正能將研究結果受惠在人體身上，仍然需要一段時間。孫雅祺指出，目前多半的研究都是細胞或動物試驗，根據2014年《世界科學期刊》的綜論文章指出，全球尚有5個研究計畫正在進行中，目前已知的研究結果，人體試驗的數量仍少，且薑黃素為疏水性，評估其生物可利用性，在小腸、肝臟的消化與吸收率有限，起碼還需要一段為時不短的人體試驗時間。

目前比較明確的是流行病學的研究，這些研究以印度人與西方人為研究對象，發現印度人罹患失智症患者的比率遠低於美國人，研究推估可能與印度人日常生活中常吃咖哩的原因有關。

延伸閱讀:
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關鍵字： 常春月刊 咖哩 薑黃

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