醫憂流感疫苗變色影響打氣　羅一鈞：明討論同批號產品預防性回收

▲疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

文／中

今年公費流感疫苗剛開打就遇上連續多天的颱風假，最近又出現疫苗變色事件，再加上未來幾天熱如夏季，醫師擔憂接種意願雪上加霜。疾管署強調，疫苗接種安全是第一考量。

今年度公費流感疫苗自10月1日起開打，衛生福利部疾病管制署昨天公布，基隆市通知主動發現1劑國光流感疫苗變色，這批號疫苗共計驗收約18.3萬劑，配送至台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣及台東縣等6縣市衛生局，已使用7.5萬劑，目前庫存總共約10.8萬劑。

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今年公費流感疫苗接種先是遇上颱風假，打亂開打首日的一鼓作氣，難得遇上好天氣想再接再厲，卻發現變色疫苗，讓基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然感到憂心。「今年接種意願本來就不好」，他說，流感重症、死亡數未明顯增加，多數民眾會抱持觀望心態。

林應然說，民眾接種疫苗本來就有「挑選品牌」迷思，常接到電話詢問當天公費流感疫苗接種廠牌，很多人聽到國產疫苗就會拒絕，堅持等進口疫苗，這次國光公費流感疫苗變色，對國產疫苗是打擊，研判民眾不會完全不敢打疫苗，但恐怕加深挑品牌的行為，導致接種時程延遲。

林應然呼籲符合公費接種資格者盡快施打，他說，別因最近天氣熱就小看流感，以近期在門診觀察，還沒進入流感疫情流行高峰期，傳播威力已經不容小覷，近日診斷1名學校老師流感快篩陽性，一問之下才知道負責班級的學生半數感染流感，「等天冷了，疫情一定更嚴重」。

台灣6年前曾發生過賽諾菲流感疫苗變色事件，當年接種意願受影響，根據疾管署提供的資料，今年度公費流感疫苗採購約688萬8200劑，其中國光疫苗約315萬劑，約占47.5%。疾管署副署長羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，安全接種是第一考量，不會因擔心短期接種率下滑就延遲公開。

疾管署明天下午將與衛生福利部食品藥物管理署、基隆市衛生局、國光疫苗廠商與專家開會，探討疫苗品質及接種安全。羅一鈞說，衛生局說明疫苗冷鏈過程、疫苗廠與食藥署初步研判疫苗變色原因，以及國光公司根本原因調查時程規劃及後續疫苗替換方案，是這次會議重點。

另外，考量暫停使用的同批號10.8萬劑疫苗可能占用地方衛生局冷藏空間，影響後續疫苗配送與儲存，羅一鈞表示，明天會議將同步討論同批號疫苗預防性回收與否。至於外界關心是否擴大檢視其他批號國光疫苗，有待會議評估疫苗變色屬於單一事件或系統性原因導致。