「飯後何時刷牙」有2派觀點！醫提「折衷建議」減少牙齒磨損

▲醫師提醒，飯後刷牙是保健牙齒的好習慣。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「飯後刷牙」是保健牙齒的好習慣，但對於「飯後馬上刷牙」和「飯後30~60分鐘」再刷牙有兩派不同意見。對此，牙醫師指出，這兩種說法都有不同的牙科文獻，綜合建議是吃完東西後，可以先用溫水或不含酒精的漱口水漱口，再使用含氟量超過1000ppm的牙膏，既能有效清潔口腔，也能減少牙齒磨損的風險。

臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，「吃完東西後應該馬上刷牙嗎？」的疑問相當常見，但截至2024為止，這個問題一直在牙科文獻中有不同的意見。

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針對「飯後馬上刷牙」的說法，張添皓醫師指出，有一些文獻指出，飯後用含氟牙膏馬上刷牙，不但不會增加牙齒磨損，還可以有效清除食物殘渣和牙菌斑，減少細菌產生的酸性物質，從而降低蛀牙的風險，此外，氟化物還有助於促進牙齒的再礦化，對牙齒健康有好處。

但有另一派是認為「飯後等30-60分鐘再刷牙」，張添皓醫師說，有些研究指出，特別是含酸性的食物（例如柑橘類、水果、或水果醋），會讓牙齒表面的琺瑯質變軟，如果在這時候立刻刷牙，可能會造成牙齒磨損；因此有些研究建議，吃完東西後應該等至少30分鐘，讓口腔的酸鹼值恢復正常再刷牙，這樣可以減少牙齒被磨損的風險。

▲醫師提醒，飯後刷牙建議。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

而針對這兩種看法，張添皓醫師也給出折衷建議。第一重點是吃完東西後，可以先用溫水或不含酒精漱口水漱口，再使用含氟量超過1000ppm的牙膏，配合適中硬度的牙刷正確刷牙，這樣既能有效清潔口腔，也能減少牙齒磨損的風險。

另外，使用牙線和牙間刷是必不可少的，有助徹底清潔牙縫間的食物殘留，且口腔清潔並非一成不變的，建議應與牙醫討論，根據個人的口腔健康情況，制定適合自己的刷牙方案。

張添皓醫師坦言，吃完東西後馬上刷牙是否合適，未來還需要更多的臨床研究來證明，但不管選擇馬上刷牙，還是等等30分鐘，保持良好的口腔清潔習慣和定期檢查，都是保護牙齒健康的關鍵。

