聲音隨年齡變老！男女情況不同　專家教2招保養「維持年輕嗓音」

▲隨著年紀漸長，聲音也會有所不同，女性可能變得低沉、顯老。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著年紀漸長，許多人會發現嗓音不如以往，專家指出，女性說話可能會變得更低沉，男性則可能會逐漸升高，而研究顯示，人的呼吸、發聲約在40歲左右逐漸老化，不僅是嗓音問題，更可能會講話感到吃力。其實可以透過2個簡易方法訓練聲帶功能，透過這樣的保養，可讓聲音維持年輕。

國泰醫院復健科語言治療師林岱萱指出，研究調查，人類約在40歲開始，呼吸、發聲的結構皆會逐漸老化。舉凡聲帶萎縮、聲帶組織老化、喉部軟骨老化、黏液腺體退化等等，皆與嗓音有關，其中呼吸肌無力，將導致肺容積下降，而聲帶組織老化，又使得說話需要更多肺容積，因此隨著年紀增長，說話自然會感到愈發吃力。

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她曾經收治一名70歲退休教師王伯伯，患者抱怨「為什麼我這幾年說話越說越累？以前可以聊天3小時，現在講沒幾句就沒聲音了，聲音是我的第二張臉，害我現在都不敢找人閒聊」。林岱萱指出，想讓聲帶維持力量、預防聲帶萎縮，可以透過兩項簡易的聲帶功能運動來訓練：

聲帶功能訓練

．第一步驟：說一個長長的「一」，越長越好。

．第二步驟：說「ㄋㄡˊ」，從低音滑到高音，在高音拉長。

．第三步驟：說「ㄋㄡˊ」，從高音滑到低音，在低音拉長。

．第四步驟：用「ㄛ」拉長音，唱出五個音階（用「ㄛ」的音唱Do-Re-Mi-Fa-Sol），每個音之間可以換氣，唱得越長越好。

水阻抗吸管發聲運動

．準備物品：吸管一支、杯子一個、杯子裝入約200mL的純水。

．姿勢：背挺直坐在椅子上，背和椅子呈90度。

．步驟：一手拿杯子，一手將吸管尾端置於水中約1-2公分，吸管另一端置於雙唇間，開始吹氣，讓水面出現泡泡，直到沒有氣即可放鬆換氣（注意勿憋氣），重複做10次。

．進階發聲練習：若已熟悉吹水技巧，可嘗試邊吹水邊發長音「ㄨ」、發滑音「ㄨ」向上、發滑音「ㄨ」向下，每項練習可做10次。

．注意：隨時可放鬆、換氣，以「不憋氣」、「不喘」為原則。

林岱萱提醒，若執行後情形未改善或漸趨嚴重，仍需由語言治療師協助判斷呼吸、音高、音量、音質等向度是否掌握得宜，才能達成有效的練習。只要時時關注自身的聲音使用情形，持之以恆地進行聲帶功能運動，學會保養「第二張臉」，聲音也能維持年輕。