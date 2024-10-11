吃藥也沒用！港男攝護腺肥大「一夜尿七次」　來台手術終恢復正常

▲北市聯醫陽明院區醫療團隊為香港林先生(左6)慶祝攝護腺無創手術順利康復。（圖／北市聯醫陽明院區提供）

記者洪巧藍／台北報導

80歲的林先生是資深的香港專業經理人，因為攝護腺肥大問題服藥10多年，卻仍然有小便斷斷續續、急尿滲尿和夜尿7次以上等問題。為了解決困擾，他特別搭機來台尋求醫療協助，接受無創攝護腺雷射氣化剜除術治療，術後隔天即能恢復解尿，次日即出院歸國。後續一個月返診追蹤，尿流速進步3倍速，晚上也幾乎不用起來小便，超音波顯示攝護腺已回復到正常，從此也不用再吃藥控制攝護腺問題。

收治香港林先生的北市聯醫陽明院區泌尿科主任許富順表示，攝護腺肥大有年輕化、嚴重化的趨勢，好發在有家族史、工時過長和作息不正常的男性。當服藥有副作用（頭暈、低血壓、影響性功能等）或者藥物治療已經無效時，就應考慮手術治療。

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陽明院區發展「雷射無創手術中心」，攝護腺肥大手術最新儀器包括新世代雷射、水蒸氣消融術和攝護腺拉提術，手術過程不會疼痛、幾無出血、沒有傷口、恢復期短，已有相當多的國內外臨床研究結果證實療效。

患者常陷入一個迷思，要選擇哪一種雷射或者水蒸氣消融術？會不會逆行射精？許富順分析，其實目前攝護腺肥大手術已進入「客製化」時代，醫病充分溝通後可提供最優化的技術。

極重度攝護腺肥大者，若兼有攝護腺結石、膀胱結石、腎功能異常、其他慢性病、年紀大麻醉風險高，或者以後仍想生子、保留射精功能等，都可以為患者建議最適切的手術方式；而術後拔除尿管的時間也不同，雷射氣化剜除術平均20小時拔管，水蒸氣消融術要帶著尿管約兩周，本次患者術後要出境回家，且有血小板低下問題，因此選擇第三代綠光雷射治療。

許富順提醒，男性平日保健應該多食用茄紅素、南瓜籽、含鋅維他命、每周有氧運動至少三次、固定行房頻次、作息睡眠正常，也建議年過50應每年到泌尿科檢查，包含攝護腺超音波和PSA癌症指數篩檢。