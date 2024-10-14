芭樂「挑選5秘訣」脆又甜！外皮凹凸不平才好　3種人別吃多

圖、文／NOW健康 編輯部整理報導

台灣一年四季都可以吃到芭樂，芭樂依口感可分為脆、軟2大類。口感較脆的，有帝王拔、珍珠拔、彩虹拔、水晶拔、珍翠等；口感軟的，有宜蘭紅肉拔、中山月拔，其中「珍珠拔」為台灣主要栽培品種，占比約95%以上。

芭樂依口感可分為脆、軟2大類 台灣主要栽培品種是它

1.帝王拔：皮凹凸明顯、肉厚、甜中帶酸。

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2.珍珠拔：肉清脆、酸甜適中，產量占95%以上。

3.彩虹拔：熟時綠皮紅肉間有層白色果肉。

4.水晶拔：皮粗糙不規則突、肉厚。

5.珍翠：皮凹凸明顯、肉厚且細緻。

6.宜蘭紅肉拔：皮黃肉紅、軟Q香甜。

7.中山月拔：皮黃肉白果較小、香氣濃郁。

滿滿維生素C的芭樂 8種功效報給你知道

芭樂為低熱量、高纖維、水分高，易有飽足感之水果。營養師高敏敏於臉書粉絲頁分享，以每100公克計算，芭樂的維生素C含量約為80.7毫克，堪稱水果屆的「維他命C之王」，以下為芭樂的功效：

▸功效1：縮短感冒病程，維生素C有抗氧化、抗發炎的作用，可強化免疫系統。

▸功效2：低GI控血糖，食用後血糖上升平穩，糖尿病友也可享用。

▸功效3：降低罹癌機率，維他命C中和自由基，減少加工食品致癌的風險。

▸功效4：降血壓、消水腫，礦物質鉀可預防心血管疾病，還能降血壓消水腫。

▸功效5：順暢解便秘，高纖維刺激腸胃蠕動，幫助大便順暢。

▸功效6：延緩骨質疏鬆，維他命C幫助鈣質吸收，延緩骨質疏鬆。

▸功效7：提高工作效率，維生素B群提供細胞正常運作的能量。

▸功效8：高飽足感，膳食纖維能抑制胃口，幫助腸胃順暢。

芭樂好處多但也有禁忌 這3種人別吃太多

雖然芭樂好處很多，但也不能攝取過多！芭樂屬於溫性水果，吃起來不易消化，還會引起脹氣，尤其是在短時間內大量攝入，可能會導致一些消化問題，包括腹脹、腹痛或腹瀉，因此若腸胃有問題者，建議少量攝取。高敏敏也建議，以下這「3種人」該注意芭樂攝取量：

1.不習慣高纖飲食者：一次攝取太多纖維質，有可能會造成腸胃不適。

2.腸胃消化不佳者：例如小孩、腸胃炎患者腸胃消化功能較差，注意不要吃太多芭樂。

3.剛動腸胃手術者：芭樂籽會增加腸胃道消化負擔，加重不適症狀。

吃芭樂籽真的會便秘嗎？營養師破除迷思

吃芭樂去籽才不會便祕？坊間傳說吃芭樂籽會便秘，建議吃芭樂時要去籽。對此，高敏敏於臉書粉絲頁指出，芭樂籽雖然堅硬，不過富含高膳食纖維，若搭配充足水分，反而能促進腸胃蠕動、幫助排便，一般人都建議芭樂帶籽一起吃；但如果本身牙口差、腸胃消化很差的人，建議芭樂去籽。

除了芭樂籽營養外，芭樂皮可抗氧化又抗癌！芭樂皮含有許多維生素C，若削掉這層綠皮，不但會損失維生素C，降低抗氧化作用，還會影響防癌功效，建議吃芭樂可以連皮一起吃。

想要吃到美味芭樂 遵守這5個挑選原則

台灣一年四季都可以買到芭樂，但是以當季9至11月的品質為佳。芭樂的尺寸有大有小，建議以中型果較好，表皮有顆粒狀凸出物，顏色呈漂亮的綠色。《優活健康網》整理芭樂挑選5秘訣，包準你挑到又脆又甜的芭樂：

▸秘訣1：聲音，用手指輕彈表面，有清脆聲音代表好吃。

▸秘訣2：顏色，呈現淡綠色至金黃色的熟度最適中，太過青綠，成熟度不足會有澀味。

▸秘訣3：外皮，越呈現凹凸不平品質越佳。

▸秘訣4：果臍，果臍縮口小代表熟度尚可，縮口開則表示過熟。

▸秘訣5：重量，芭樂必須要拿起來沉重，代表果肉紮實、水分飽滿。

芭樂不耐放該如何保存？跟著專家這樣做延長保鮮期

芭樂是一種不能久放的水果，若想延長芭樂的保鮮時間，建議買回來後先拆網套，用水輕柔打溼芭樂表面，用塑膠袋包好後放入冰箱冷藏。常溫之下只能放2至3天，放進冰箱的話至少可以放到1個星期都不會壞掉。

1.冰箱冷藏保存：保持芭樂表皮稍微濕潤，用塑膠袋包好後放入冰箱冷藏。

2.室溫下存放：約2至3天後會變熟變軟，建議盡早吃完。

（文章授權／優活健康網）

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