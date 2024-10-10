在家開窗or關窗？台大醫給答案　炒菜少做2件事「肺變油煙機濾網」

▲PM2.5被WHO認定為一級致癌物，平時在家應該開窗還是關窗？（示意圖／本報資料照）



記者李佳蓉／綜合報導

汪建民曾自述不菸不酒，7日卻因肺腺癌病逝。肺癌權威陳晉興醫師指出，台灣很多不抽菸、很少到戶外的女生，罹患肺腺癌的比例卻越來越高，其可能原因與「室內空污」有關，因為多待在室內。若要預防，他建議當戶外空氣好時，應把門窗打開，以便排除揮發性的物質，而當空氣品質差，則要關窗、同時開啟空氣清淨機。

台大癌醫中心醫院腫瘤外科部主任陳晉興醫師在《奕起聊健康》節目中表示，吸菸與PM2.5空污會誘發許多癌症，「但現在反而是不抽菸、不曬太陽的女生，罹肺腺癌的比例越來越高。」他認為，其中原因可能是室內空污，例如室內環境或建材含有甲醛，因此剛裝潢好的房子不要馬上住，必須把窗戶打開，等待至少1個月後再入住新房。

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要預防室內空污，陳晉興說明，除了戶外空氣品質佳時，盡量把門窗打開，以排除室內的揮發性有機物質，空氣品質差時則關窗、開啟空氣清淨機外。他提醒，打掃家裡時盡量使用掃地機器人，並在機器運轉時遠離它，或到另一個房間等待，所待之處要打開空氣清淨機。

▲醫師認為，炒菜時不只要開抽油煙機，還要戴上口罩。（示意圖／免費圖庫pexels）

此外，陳晉興也分享，使用吸塵器時不要站在排氣口後方，還要戴上口罩；擦拭家具或地板時抹布越濕越好、且不要離表（地）面太近，吸入的揚塵越少越好；在家煮菜只開抽油煙機還不夠，必須戴上口罩，「不然你的肺就會像抽油煙機的濾網」。

陳晉興指出，肺癌不只成為台灣人的新國病，也是「癌症三冠王」，近2年每年死亡總人數都突破萬人，110年罹癌總人數就新增1.6萬人，超過大腸癌成為第一名；此外，健保花費也是第一名，健保每年挹注200多億元治療肺癌，民眾也花了不少自費檢查項目，卻仍無法降低其發生率和死亡率。

提到肺癌發生率及死亡率無法下降的原因，陳晉興說，疾病是否能成功治療的關鍵在於早期診斷、早期治療，但有超過50%的肺癌被診斷時都已第四期「已經都太晚了！」於第一期被發現者僅佔30%。他示警，肺癌不能等到有症狀才求診，因此就要靠篩檢。

陳晉興表示，肺癌好發年齡約在50、60多歲，建議一般人可在40歲後開始人生第一次的低劑量電腦斷層檢查；若是有家族病史者，則至少要提早10年，「比如父母40幾歲罹癌，你30幾歲就可以做。」目前政府針對高危險族群提供2年1次的公費低劑量電腦斷層檢查；而若是一般人則需自費，可隔2～3年做一次。