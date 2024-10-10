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在家開窗or關窗？台大醫給答案　炒菜少做2件事「肺變油煙機濾網」

▲▼大雨,漏水,住商不動產,氣密窗,中古屋,好室設計,包框,窗框。（圖／記者陳建宇攝）

▲PM2.5被WHO認定為一級致癌物，平時在家應該開窗還是關窗？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

汪建民曾自述不菸不酒，7日卻因肺腺癌病逝。肺癌權威陳晉興醫師指出，台灣很多不抽菸、很少到戶外的女生，罹患肺腺癌的比例卻越來越高，其可能原因與「室內空污」有關，因為多待在室內。若要預防，他建議當戶外空氣好時，應把門窗打開，以便排除揮發性的物質，而當空氣品質差，則要關窗、同時開啟空氣清淨機。

台大癌醫中心醫院腫瘤外科部主任陳晉興醫師在奕起聊健康節目中表示，吸菸與PM2.5空污會誘發許多癌症，「但現在反而是不抽菸、不曬太陽的女生，罹肺腺癌的比例越來越高。」他認為，其中原因可能是室內空污，例如室內環境或建材含有甲醛，因此剛裝潢好的房子不要馬上住，必須把窗戶打開，等待至少1個月後再入住新房。

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要預防室內空污，陳晉興說明，除了戶外空氣品質佳時，盡量把門窗打開，以排除室內的揮發性有機物質，空氣品質差時則關窗、開啟空氣清淨機外。他提醒，打掃家裡時盡量使用掃地機器人，並在機器運轉時遠離它，或到另一個房間等待，所待之處要打開空氣清淨機。

▲煮飯,烹飪,煮菜,調味,廚師,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫師認為，炒菜時不只要開抽油煙機，還要戴上口罩。（示意圖／免費圖庫pexels）

此外，陳晉興也分享，使用吸塵器時不要站在排氣口後方，還要戴上口罩；擦拭家具或地板時抹布越濕越好、且不要離表（地）面太近，吸入的揚塵越少越好；在家煮菜只開抽油煙機還不夠，必須戴上口罩，「不然你的肺就會像抽油煙機的濾網」。

陳晉興指出，肺癌不只成為台灣人的新國病，也是「癌症三冠王」，近2年每年死亡總人數都突破萬人，110年罹癌總人數就新增1.6萬人，超過大腸癌成為第一名；此外，健保花費也是第一名，健保每年挹注200多億元治療肺癌，民眾也花了不少自費檢查項目，卻仍無法降低其發生率和死亡率。

提到肺癌發生率及死亡率無法下降的原因，陳晉興說，疾病是否能成功治療的關鍵在於早期診斷、早期治療，但有超過50%的肺癌被診斷時都已第四期「已經都太晚了！」於第一期被發現者僅佔30%。他示警，肺癌不能等到有症狀才求診，因此就要靠篩檢。

陳晉興表示，肺癌好發年齡約在50、60多歲，建議一般人可在40歲後開始人生第一次的低劑量電腦斷層檢查；若是有家族病史者，則至少要提早10年，「比如父母40幾歲罹癌，你30幾歲就可以做。」目前政府針對高危險族群提供2年1次的公費低劑量電腦斷層檢查；而若是一般人則需自費，可隔2～3年做一次。

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