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孩子吃點心可促成長！專家曝備餐、選食材重點「時間也要注意」

▲▼營養午餐、學校午餐、國小午餐、小學午餐。（示意圖／CFP）

▲小朋友吃點心，家長要注意選擇合適的食物。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

怕孩子在正餐之前太餓，不少家長會準備點心，營養師指出，點心不僅是填補兩餐之間的空白，而是促進健康成長的重要機會，適當的點心可以幫助穩定血糖，並提供必要的營養。所以建議盡量避免高糖、高油的點心，可以選富含維生素、礦物質及纖維的食品，如新鮮水果、全穀類及乳製品，此外，也提醒點心份量要控制，且應該在正餐前2小時提供，避免影響食慾。

台南市立醫院營養師詹蕥顄指出，5歲以下幼兒每日應進食5至6餐，而7至12歲學童則處於生長發育的關鍵階段，熱量需求高於成年人，適當的點心能夠幫助穩定血糖，並提供必要的營養。

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然而市面上充斥「垃圾點心」，詹蕥顄分析，如高糖、高鹽、高脂肪和人工添加劑的食物，這些食物雖然美味，但營養價值低，經常食用可能會導致健康問題。

詹蕥顄舉例，糖果、巧克力、含糖飲料等含有大量的糖分，不僅熱量高也缺乏營養素，容易引發蛀牙和血糖波動，影響行為和情緒。薯片、膨化食品和速食點心等含高鹽分、反式脂肪，對心血管健康無益，還可能引發肥胖等問題。甜甜圈、糕點和冰淇淋屬高糖、高脂的食品，也應該盡量避免作為幼兒及學童的日常點心。

詹蕥顄建議，家長應選擇富含維生素、礦物質及纖維的食品，如新鮮水果、全穀類及乳製品。可將水果與乳製品搭配，如切成小塊的水果搭配優格。或將全穀類食品與豆漿食用，如水煮玉米搭配豆漿，以平衡營養攝取。她強調，應控制點心份量，使用小盤子或小杯子(約120~150CC)盛裝，並於正餐前2小時提供點心，避免影響食慾。

新鮮水果：如蘋果、香蕉、橘子、芭樂等，富含維生素、礦物質、纖維。1份水果約棒球大小或飯碗8分滿。

全穀類：如烤地瓜、無糖麥片、水煮玉米等，能提供纖維與能量。

乳製品：無糖優格、優酪乳、牛奶等，都是良好的鈣質和蛋白質來源。

蛋類及豆類：雞蛋及豆漿能提供豐富的蛋白質。

詹蕥顄強調，選擇健康的點心，將有助於維持孩子的健康體重，並確保他們獲得足夠的營養。

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