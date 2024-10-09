安泰醫院大火9死　綠委批「8月就知有動線問題」衛福部沒在管

▲安泰醫院10月發生大火，奪走9條人命。（圖／記者陳崑福攝）

記者趙于婷／台北報導

屏東縣東港鎮安泰醫院10月3日清晨發生火災，總共奪走9條人命。對此，民進黨立委林淑芬今痛批，8月有做醫院評鑑，當時就有「管線老舊，疏散動線」的問題，但8月到10月的結果卻是發生火災。衛福部則回應，當天沒有特別提出不符合項目，委員對品質面求好心切，有提出人員疏散要有具體措施的建議。

立法院衛環會今邀集衛福部部長邱泰源等官員備質詢，林淑芬上台時直攻「安泰醫院大火」一事。她指出，當天安泰醫院起火點是前面配電室，但死傷卻是在後方不同棟的大樓，而且不是火災燒死，竟然「濃煙」嗆死，這種悲劇是不應該發生的，更何況是醫院。

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林淑芬痛批：「防火區是基本配備，但安泰醫院卻發生濃煙嗆死隔壁棟的病患，這種事發生在2024年的現在，醫院安全配備不應該是這樣。」

邱泰源則回應，火災發生火場鑑定要由專家鑑定，檢調已經在調查了。對此，林淑芬反擊：「所以現在跟衛福部沒關係嗎？」

林淑芬也接著問：「安泰醫院8月底才做下一階段評鑑，當時就已經發現問題，部長你知道有什麼問題嗎？」但邱泰源和衛福部官員無法完整回答，林淑芬高分貝砲轟，「全部回答不出來，說的離離落落（台語）。」

針對醫院評鑑，林淑芬直問：「8月評鑑到10月發生火災，死了8條人命，但事發以前已經知道有問題了，當時有沒有要求醫院立即改善？」

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應：「評鑑是實地作業，當時進行項目查核的時候，沒有特別提出不符合項目，但委員對品質面求好心切，所以後續有提出人員疏散的建議。」但沒想到相關回應又惹怒林淑芬，她持續砲轟：「病安問題是用求好心切的標準嗎？」

林淑芬接著提到，評鑑時，中央已發現問題，但直到發生事件都沒有作為，而且評鑑才是大問題，醫院評鑑內容20多年沒改。她質疑：「醫學中心評鑑重點項目有指定專人防火、規畫減災措施等項目，為什麼到了區域醫院、地區醫院層級卻是不納入評鑑成績的試評項目？」對此，劉玉菁表示，目前已經針對醫院評鑑成立改革小組。

林淑芬最後也對著邱泰源喊話：「部長你要好好檢討啦！針對醫院評鑑的消防方面，應該針對各家醫院不同條件和樓層分配，希望衛福部痛定思痛，中央的責任要扛起來。」