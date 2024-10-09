預告「加味菸禁添加物」湧1.2萬留言　國健署：專家會議凝聚共識

▲衛福部「菸品禁止使用添加物」草案預告期滿。（示意圖／CFP）



文／中央社

衛福部「菸品禁止使用添加物」草案7日晚間預告期滿，國健署表示，期間收集超過1.2萬則意見，包含應全面禁止加味菸與後市場查驗等，將舉行專家會議凝聚共識，訂出務實可執行規範。

菸害防制法第10條賦予明訂禁止菸品風味添加物的權力，去年3月曾第1次預告禁添加口味實質法規命令，但因意見難以凝聚共識，經過1年內多次專家會議，今年8月8日再次預告，這次菸品禁止使用添加物，包含香莢蘭醛、乙基香莢蘭醛、麥芽醇、乙基麥芽醇、苯甲醛等27種。

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衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英8日晚間接受媒體聯訪時表示，「菸品禁止使用之添加物」草案7日完成預告，接獲台灣拒菸聯盟等民間團體、家長團體、各商會、地方菸品業者協會、菸品業者等來函及公共政策網路參與平台留言，共計超過1.2萬則意見。

羅素英說，初步檢視意見內容，大致可分為應全面禁止加味菸、禁止風味或是添加物疑義、禁止添加物類別、限量範圍禁止、緩衝期及對其他後市場查驗等。意見非常多、涉及層面廣，需要時間聚焦、凝聚共識，將盡快與毒物、法治等專家舉行會議，討論預告版本調整與否。

羅素英表示，後續將依法制程序辦理，期望制定務實、可執行的菸品管理規範，減少加味菸對兒童、青少年的危害是最大目標。至於外界質疑新制公告後待18個月生效、緩衝期過長，是考慮到執行面向，需要給相關單位足夠時程，「法令執行需要大家可以執行、遵循。」

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