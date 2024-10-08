心肌炎死亡率高達7成　12歲女童裝上葉克膜救回一命

▲兒童心臟科秦家翊醫師提醒，當覺得自己感冒時，如果發生有包含胸悶、呼吸急促、心跳加速，甚至是昏倒等危險症狀，建議要盡速就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一般的感冒或腸胃炎症狀，如發燒、咳嗽、腹痛、嘔吐，雖然常見但也容易被人忽略，這些可能不被放在心上的症狀，有可能是死亡率高達七成的心肌炎。花蓮慈濟醫院兒童心臟科秦家翊醫師表示，心肌炎主要是心臟的肌肉層或者是傳導系統發炎，最常見的原因就是因為病毒或細菌感染而誘發，另外臨床上也有藥物、毒物的影響，或者是自體免疫出了問題，都可能造成心肌炎。



心肌炎主要的好發族群就是兒童青少年，高風險族群包含了孕婦，還有一些免疫力不全的病人。秦家翊醫師表示，其實在健康的成年人身上也有可能發生心肌炎，而且心肌炎初期的症狀與感冒症狀很類似，甚至有些時候正是因為感冒病毒感染而造成。心肌炎發生在兒童的死亡率大約五十％，甚至在嬰幼兒身上會高達七十幾％。



大約四個月前，花蓮慈濟醫院剛救治一位罹患心肌炎的12歲小妹妹。秦家翊醫師表示，當時這位女童主要的症狀就是發燒跟咳嗽，因為在家中出現昏倒的情況，家人就趕快把女童送到花蓮慈院急診，檢查後發現，女童的心肌酵素( Triponin I )有上升的情形，當時的急診醫師很警覺的建議要收治住院觀察，後續在住院過程中，女童的心肌酵素持續往上攀升，合併出現心跳過速及血壓偏低的狀況，還有致命性的心律不整，所以，在急救之後，會診心臟血管外科，由團隊為女童放置葉克膜，後來也更換成心室輔助器。在跨科醫療團隊的守護下，女童慢慢恢復心臟功能，移除葉克膜跟心室輔助器，住院2個月後順利出院。



心肌炎的初期症狀跟一般感冒差不多，常常就是咳嗽、流鼻水，或者有嘔吐的狀況，秦家翊醫師提醒，如果發生包含胸悶、呼吸急促、心跳加速，甚至是昏倒等危險症狀，建議要盡速就醫，要注意會不會是心臟有受到影響。醫師會透過詳盡的身體檢查，例如.血液檢查、血壓、心跳、心電圖、X光，以及必要時安排超音波檢查，才能夠更精準判斷，是不是有心肌炎的情形。

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▲秦家翊醫師表示，換季是好發流行性感冒的時候，建議大家要去施打流感疫苗。

針對心肌炎的治療，目前以支持性療法為主，必要時會使用強心藥，以及包含葉克膜在內的體外循環設備，如果確認是病毒感染引起，還會搭配使用抗病毒的藥物。秦家翊醫師表示，要避免心肌炎的問題，最重要的就是要提升自己的免疫力跟抵抗力，其中一個方式就是定期施打疫苗，所以，最近到了換季好發流行性感冒的時候，建議大家要去接受施打流感疫苗，尤其是流感高風險族群，6歲以下的幼兒、長者、慢性病病人，或者有免疫不全困擾的病人，還有各醫療院所的醫療人員。



秦家翊醫師表示，目前的流感疫苗造成過敏或異常反應的機會很低，大部分會不舒服的感覺，可能是輕微發燒、注射部位疼痛或肌肉痠痛，相較於罹患流感帶來的風險，接種流感疫苗是利大於弊的，當然如果有自體免疫疾病、曾有心臟病、心臟發炎的病史，或者是川崎症的人，請與醫師做詳細的討論後再決定。

秦家翊醫師說：「小朋友是大家心中的寶貝，兒童的健康也是我們兒科醫師一直在努力的目標，所以，請大家一起從一開始的預防訪保健做起，才能更好的保護自己，保護孩子。」

