34歲女「胸冒濕疹」竟是乳癌復發！醫示警20年內都有風險

▲乳癌為我國婦女發生率第1位的癌症。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

今年47歲的許小姐在34歲時因莫名咳嗽半年和乳房有硬塊就醫，當時檢驗確診為早期荷爾蒙陽性乳癌，9年後胸側皮膚冒濕疹，化驗後發現竟是乳癌復發，轉變為第二期荷爾蒙陽性乳癌。對此，醫師指出，早期荷爾蒙陽性乳癌占的比例最多，研究發現這群病友完成治療後20年內仍有復發風險，且即使淋巴沒有轉移，術後3年內復發率仍有十分之一。

為瞭解早期荷爾蒙陽性乳癌病友對復發風險的認知，台灣癌症基金會於2024年7月24日至8月12日，針對全國第1至3期的早期荷爾蒙陽性乳癌病友進行線上問卷調查，總計回收715份有效問卷。

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調查發現，約9成早期荷爾蒙陽性乳癌病友會擔心復發，特別是確診5年內，有近4成癌友表示「非常擔心」，但5年後態度就變得鬆懈，非常擔心復發比例降為2成4。另外，調查結果發現逾5成（52.7%）病友不知道早期荷爾蒙陽性乳癌術後20年內仍有1至5成的復發風險，且近1成（8%）癌友低估長期復發風險，調查同時發現近2成病友未遵照醫囑按時服藥。

▲醫師提醒，早期荷爾蒙陽性乳癌治療後20年內仍有復發風險。（圖／記者趙于婷攝）

林口長庚紀念醫院乳房醫學中心郭玟伶主任表示，乳癌為我國婦女發生率第1位的癌症，每年新增約1萬5千人，其中近6至7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，9成確診時為早期，過去早期荷爾蒙陽性乳癌被視為「溫和的癌症」，復發風險低，但隨著醫學進步，越來越多研究發現，相較於HER2或三陰性乳癌等荷爾蒙陰性乳癌，復發主要集中發生在術後3至5年，而荷爾蒙陽性乳癌術後5年內復發風險雖較低，卻會持續20年存在復發可能，往往容易被輕忽。

另外，以往也會認為乳癌未發生淋巴轉移，代表惡性較低、較安全，但研究顯示早期荷爾蒙陽性乳癌，即使淋巴無轉移也不能掉以輕心，因為每10人就有1人在治療3年內復發，每5人就有1人在治療20年內復發。

台北榮民總醫院副院長曾令民也提到，相較於歐美先進國家，台灣乳癌死亡率偏高，即使近年乳癌醫療技術進步、新藥蓬勃發展，台灣乳癌死亡率仍持續上升，關鍵原因之一就是發生率增加太快，近26年來每年新增乳癌患者人數增加3.5倍，現階段我國也將篩檢列為乳癌的主要防治策略，期待藉由強化早期篩檢、持續治療、規律回診追蹤的衛教，加速實現2030年癌症死亡率下降1/3的目標。



