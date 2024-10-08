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「諾麗果汁」重金屬鉛超標！日本大蔥檢出2種禁用農藥

10/8邊境查驗不合格名單。（圖／食藥署提供）

▲諾麗果汁檢出重金屬含量超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中有1批從薩摩亞島進口的「諾麗果汁」檢出重金屬鉛超標，另還有日本進口「大蔥」檢出2種農藥殘留違規，不合格產品皆已退運或銷毀。

食藥署今公布11項邊境查驗違規產品，其中「碧水源商業有限公司」從薩摩亞島進口的「諾麗果汁」檢出重金屬鉛0.04mg/kg，該產品出口製造商為SKYLINE CO.,LTD.，品牌名為BSY。

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食藥署副署長林金富指出，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鉛限量為0.03 mg/kg，該款諾麗果汁已超出限量規定，總計1,100盒、718公斤全數退運或銷毀。

10/8邊境查驗不合格名單。（圖／食藥署提供）

▲日本進口大蔥檢出禁用農藥。

另還有一批「豊漁貿易有限公司」從日本北海道進口的大蔥檢出農藥安美速0.03ppm、普硫松0.02ppm，製造出口商為KOGA HOLDINGS CO., LTD.。根據規定，安美速和普硫松為不得檢出農藥，總計4.5公斤全數退運或銷毀。

此外，「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」從中國大陸進口的1批塑膠砧板、3批塑膠杯組都溶出試驗不符規定。林金富表示，針對中國大陸進口的塑膠餐具，在今年1月1日開始就採100%逐批查驗到12月31日止。

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關鍵字： 邊境查驗 大蔥 諾麗果汁

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