颱風後「2種傳染病」警戒！疾管署發醫界通函：未來1周恐反撲

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

山陀兒颱風帶來強風豪雨，造成多處地區積水及淹水，疾管署今發布醫界通函，呼籲臨床醫師針對「登革熱、類鼻疽」二種傳染病提高警覺。疾管署發言人羅一鈞提醒，颱風後一周本來就是病媒蚊孳生期，預估還有東北季風會帶來降雨，所以未來一周都是登革熱的警戒期，而類鼻疽疫情常伴隨颱風侵襲或大雨後發生，預估至十月中、下旬均為確診高峰。

羅一鈞說明，9月下旬迄今公布本土登革熱累計67例，經研判均為新北新店中和群聚（其中新北新店區36例、新北中和區28例、花蓮1例、台北文山區1例、台北大同區1例），均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案，整起群聚疫情須監測至11月6日。

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在颱風過後，民眾因清理家園可能接觸污水、污泥感染病菌或因環境積水孳生病媒蚊，致類鼻疽及登革熱等傳染病疫情傳播風險上升。

類鼻疽疫情常伴隨颱風侵襲或大雨後發生，預估至十月中、下旬均為確診高峰。羅一鈞呼籲，臨床醫師應提高警覺，如發現疑似傳染病個案，要主動詢問相關接觸史或受災情形、有無受傷或遭蚊子叮咬、接觸污水等，並給予妥適診治，並請儘速通報衛生主管機關以及速採送驗。

另10月仍為登革熱流行季節，加上山陀兒颱風過境導致部分地區積水或淹水，環境中積水容器增加，病媒蚊密度快速上升，且目前白天氣溫適合病媒蚊活動及生長，流行風險高，籲請醫師提高通報警覺，就診病患如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等登革熱疑似症狀，請加強TOCC詢問，適時使用「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」輔助診斷，給予妥適醫療處置，並儘速通報衛生單位以即時發現個案。