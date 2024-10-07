事後避孕藥擬改「指示藥」引爭議　食藥署：未達共識不會實施

▲食藥署表示，事後避孕藥改為指示藥未達共識。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

事後避孕藥（Levonorgestrel）目前屬於處方藥，需要醫師開立，但在民國105年曾通過決議轉類為「指示藥」，當時引起大量反彈，近期食藥署再度召開會議討論，仍出現兩派爭議。食藥署副署長王德原表示，雖然105年諮詢會認為可以轉類，但社會上還沒辦法形成共識，所以就暫緩，而這次會議同樣未達共識，目前也暫時沒有規劃討論轉類。

Levonorgestrel（左炔諾孕酮）是第一代事後避孕藥，主要作用是延遲或抑制排卵，需要在性行為72小時內服用，進一步達到避孕效果，不過需要醫師開立處方才能服用。不過食藥署曾在105年召開諮詢會討論轉類，當時也通過決議轉類，不過因許多團體反對，因此擱置至今。

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王德原今受訪時表示，近期主要是有立委關心，食藥署在8/30也邀集醫界開會討論，重新徵詢意見，而105年同意轉類沒有轉成，但社會上還沒辦法形成共識，所以就暫緩。

而針對事後避孕藥轉類，藥師公會全聯會表示，十大先進醫藥國家中有8國都已經把避孕藥列為指示藥，台灣對避孕及終止懷孕的藥事管理制度還有待精進；但台灣婦產科醫學會則表達強烈反對意見，擔心若改為指示藥，青少女可能會誤認為「吃了就不會懷孕」，恐導致危險性行為增加，進而產生嚴重後果。

王德原說，8/30的會議邀集醫界討論，徵詢不同意見，但會議上大家都有不同意見，並沒有達到共識，所以轉類應該還是沒辦法成功，還要持續蒐集意見。他也坦言，事後避孕丸轉類的社會爭議蠻大，所以目前暫時也還沒有規劃開會討論。