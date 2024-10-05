網傳「蜂蜜」可以保存多年不壞？專家曝「變質現象」

▲蜂蜜保存期限長，若顏色變深就是變質，要避免食用。（圖／達志影像）



文／食力編輯部

蜂蜜因為營養豐富且具多種保健成分，長期以來深受消費者喜愛。最近網路流傳蜂蜜可以保存多年不壞的說法，引發廣泛關注，為了澄清錯誤資訊並指導消費者正確保存蜂蜜，農業部苗栗區農業改良場（簡稱苗栗農改場）針對蜂蜜的保存方式提出專業建議，讓消費者能安全安心地享用蜂蜜。

苗栗農改場呂秀英場長表示，蜂蜜主要成分約有60％～70%是單醣類的葡萄糖和果糖，此類天然糖類因含量高、濕度低，使得蜂蜜不易腐壞，且市售蜂蜜的含水量通常低於20%，這樣的環境不利於細菌、真菌等微生物的生長，進而延長了蜂蜜的保存期限，此外蜂蜜含有微量過氧化氫等抗菌物質，可防止微生物的滋生；儘管蜂蜜具有這些天然的防腐特性，但儲存環境不同，仍有可能影響蜂蜜品質。

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蜂蜜應放於室內封存 選擇優質品牌

為了確保蜂蜜的品質和風味，苗栗農改場建議消費者將蜂蜜儲存在乾燥、陰涼的環境中，避免陽光直射和高溫，因為高溫會加速蜂蜜中的營養成分如糖類及酵素的分解；其次，蜂蜜應要存放在密封的容器中，以防止吸收空氣中的水分，導致微生物作用使蜂蜜發酵。

此外，部分蜂蜜如荔枝蜜、百花蜜等在低溫的保存過程中易產生結晶，此一蜂蜜結晶屬於自然現象，並不影響食用，只需將結晶蜂蜜放入低於50℃的溫水中隔水加溫，即可恢復液態。

苗栗農改場進一步指出，蜂蜜雖可長時間於室溫保存，但若保存不當仍可能導致其變質，最好在保存期限內食用完畢，以確保其最佳品質和風味。

蜂蜜變質的主要指標包括顏色變深、出現異常的酸味或氣味、甚至產生氣泡，這些都是蜂蜜發酵或污染的跡象，應避免食用變質的蜂蜜，以免對健康造成影響。

苗栗農改場請消費者購買蜂蜜時，要選擇信譽良好的品牌，並認明「國產蜂產品證明標章」或是「產銷履歷標章」，以確保買到真正的優質國產蜂蜜。

你應該要知道的食事

網路流傳蜂蜜可以保存多年不壞，為了澄清錯誤資訊並指導消費者正確保存蜂蜜，農業部苗栗區農業改良場針對蜂蜜的保存方式提出專業建議，認清國產標章更能買得安心。

本文由食力food NEXT【網傳蜂蜜可以保存多年不壞？專家教您正確「保蜜」 安心享用無負擔！】授權提供